Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a çağrı

“Fakat Amerika başta olmak üzere birçok ülkedeki siyasi liderlerin şu ana kadar ortaya koyduğu tavırlarından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Başkan Trump, gerçeğin ortaya çıkarılmasına ve adaletin tesisine yardım etmeli. Baskan Trump, nişanlımın cinayetinin üzerinin örtülmesine izin vermemeli. En tepedeki siyasetçiler dahil olmak üzere, bu barbar suça katılan hiç kimsenin üstü örtülmemelidir. Bu suçun üzeri asla örtülmemelidir.”

- "Vatansever bir adamdı"

“Cemal'in yok oluşu kalbimde ve ruhumda derin bir boşluk bıraktı.” ifadesini kullanan Cengiz, “Cemal, bir çoğunuzun bildiği bir figürdü. Bazılarınız için kamusal bir figür ve diğerleriniz içinse yakın bir arkadaş. Fakat benim için o, öteki yarımdı. Beni tamamlayandı.” diye konuştu.

Kaşıkçı’nın sadece inandıklarını yazdığını ifade eden Cengiz, “Vatansever bir adamdı. Ülkesinin ve insanlarının davasına inanıyordu; yöneticilerinin çıkarlarına değil. Ülkesinde ve bölgemizde demokrasi, özgürlükler ve insan onurunun korunmasına inanıyordu.” görüşünü dile getirdi.

“Konsoloslukta kana susamış şeytani şahısların içeride Cemal’i beklediğini bilseydim Cemal'in o binaya girişini engellemek için elimden gelen her şeyi yapardım.” diyen Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fakat böyle bir barbarlığın, zalimliğin, böyle bir şeytanlığın Cemal’i beklediğini tahayyül dahi edememiştik. O günden sonra içimde büyüyen bir boşluk, tarifi imkansız bir acı var. O gün Cemal’in bedenini benden aldılar. Fakat onun ruhu, sevgisi, halen benimle. Bugün, milyonlar onun ideallerini paylaşıyor ve kalplerinde acısını hissediyorlar. Ölümü milyonlara ilham verdi. Cemal'in uğruna savaştığı şeyler şu anda milyonların görevi. Bu meşaleyi elden ele taşımalıyız.”