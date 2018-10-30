HABER

Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:24 | Son Güncelleme

Hatice Cengiz: - "Trump, gerçeğin ortaya çıkarılmasına ve adaletin tesisine yardım etmeli. Baskan Trump, nişanlımın cinayetinin üzerinin örtülmesine izin vermemeli" - "Amerika başta olmak üzere birçok ülkedeki siyasi liderlerin şu ana kadar ortaya koyduğu tavırlarından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim"

LONDRA (AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek, “Başkan Trump, gerçeğin ortaya çıkarılmasına ve adaletin icra edilmesine yardım etmeli. Baskan Trump, nişanlımın cinayetinin üzerinin örtülmesine izin vermemeli.” dedi.

Middle East Monitor ve El Şark Forum’un Londra’da ortaklaşan düzenlediği “Cemal Kaşıkçı’yı Anma” programında konuşan Cengiz, İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazetecinin arkadaşları arasında olmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

Dünyanın her yerinden insanların gösterdiği dayanışmaya minnettar olduğunu belirten Cengiz, şunları kaydetti:

“Fakat Amerika başta olmak üzere birçok ülkedeki siyasi liderlerin şu ana kadar ortaya koyduğu tavırlarından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Başkan Trump, gerçeğin ortaya çıkarılmasına ve adaletin tesisine yardım etmeli. Baskan Trump, nişanlımın cinayetinin üzerinin örtülmesine izin vermemeli. En tepedeki siyasetçiler dahil olmak üzere, bu barbar suça katılan hiç kimsenin üstü örtülmemelidir. Bu suçun üzeri asla örtülmemelidir.”

- "Vatansever bir adamdı"

“Cemal'in yok oluşu kalbimde ve ruhumda derin bir boşluk bıraktı.” ifadesini kullanan Cengiz, “Cemal, bir çoğunuzun bildiği bir figürdü. Bazılarınız için kamusal bir figür ve diğerleriniz içinse yakın bir arkadaş. Fakat benim için o, öteki yarımdı. Beni tamamlayandı.” diye konuştu.

Kaşıkçı’nın sadece inandıklarını yazdığını ifade eden Cengiz, “Vatansever bir adamdı. Ülkesinin ve insanlarının davasına inanıyordu; yöneticilerinin çıkarlarına değil. Ülkesinde ve bölgemizde demokrasi, özgürlükler ve insan onurunun korunmasına inanıyordu.” görüşünü dile getirdi.

“Konsoloslukta kana susamış şeytani şahısların içeride Cemal’i beklediğini bilseydim Cemal'in o binaya girişini engellemek için elimden gelen her şeyi yapardım.” diyen Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fakat böyle bir barbarlığın, zalimliğin, böyle bir şeytanlığın Cemal’i beklediğini tahayyül dahi edememiştik. O günden sonra içimde büyüyen bir boşluk, tarifi imkansız bir acı var. O gün Cemal’in bedenini benden aldılar. Fakat onun ruhu, sevgisi, halen benimle. Bugün, milyonlar onun ideallerini paylaşıyor ve kalplerinde acısını hissediyorlar. Ölümü milyonlara ilham verdi. Cemal'in uğruna savaştığı şeyler şu anda milyonların görevi. Bu meşaleyi elden ele taşımalıyız.”

- "Cemal’in bedeni nerede?"

Kaşıkçı’nın demokrasi, özgürlük mücadelesi için şehit olduğunu belirten Cengiz, “Cemal’in naaşını ailesi, arkadaşları ve sevdiklerinin duaları ile gömmek istiyorum. O nedenle tekrar soruyorum Sevgili Cemal’in bedeni nerede? Suudi Arabistan'ın Cemal’in bedenini tam olarak nerede olduğunu iyi bildiğine inanıyorum. Benim bu talebime cevap vermeliler. Bu sadece Cemal'in nişanlısının talebi değil insani ve dini bir talep.” şeklinde konuştu.

“Adaletin yerine getirilmesini istiyorum.” ifadesini kullanan Cengiz, şunları kaydetti:

“Bunu, sadece Sevgili Cemal’i öldürenler için değil, bu suçu organize edenlerin, bu emri verenlerin de adalet karşısında hesap vermesini istiyorum.Bu sadece benim sorularım ve taleplerim değil. Bu aynı zamanda milyonların isteği ve soruları. Bu acımasız cinayette siyasal liderliğin rolünün gün ışığına çıkarılmasını istiyorum. Cemal için adalet talep ediyorum. İnsanlık ve uluslararası toplumun vicdanına sesleniyorum. Lütfen hakikati ortaya çıkarmamıza; failleri ve onların siyasal planlayıcılarını adalet karşısına çıkarabilmemize yardımcı olun.”

PARTNERMelez olmanın güzelliğini gözler önüne seren 15 kişiMelez olmanın güzelliğini gözler önüne seren 15 kişi
Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiHakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırıİstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Donald Trump hatice cengiz ingiltere Londra

En Çok Okunan Haberler

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, Twitter'dan tehdit etti: Ordumuz sizi bekliyor

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da kanlı infaz! Şirinevler'de trafiğin ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.