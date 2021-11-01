Kasım ayı burç yorumları! 2021 Kasım ayında burçları neler bekliyor?

By ay Aslan burcu kendi gelecek planlarına odaklanırken, Oğlak burcu Kasım başında sürpriz bir tanışma yaşayabilir. Mars'ın ay boyunca Akrep burcunda ilerlemesi ayın genel gündemini oluşturacak. Peki Kasım ayı Akrep, Kova, Aslan, Oğlak, Yay, Terazi, Yengeç, Balık, İkizler, Başak, Boğa ve Koç burcunun burç yorumları nasıl?

KOÇ

Mars, ay boyunca Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayı içerisinde finansal ve duygusal ortaklıklarınızla ilgili tavır değişikliğine gidebilirsiniz. Her türlü ilişkide paylaştığınız, sizinle paylaşılan maddi-manevi değerler önem kazanabilir. Alma-verme dengenizi gözden geçirme zamanı. Takıntılar ve saplantılar bu ay ilerlemenizin önüne engel olabilir. Nerede değişim ve dönüşüm geçirmeniz gerektiğini fark etme ve bir iç yüzleşme yaşama zamanı.

5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında korkular ve kaygılar ortaya çıkabilir, bir korkunuzun üzerine giderek kendinize koyduğunuz sınırları aşabilirsiniz. Finansal konularda dönemsel bir krizle karşılaşabilir, bir risk alarak çözüm sağlama yoluna gidebilirsiniz. Sağlıkla ilgili operasyon planlarınızı uygulamaya koyabilir, bir operasyon ile size bir süredir sıkıntı veya huzursuzluk veren sorundan kurtulabilirsiniz.

5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren hem iş hem özel hayatınızdaki ortaklıklarınızda ciddiyet ve sorumluluk öne çıkacaktır. Her türlü ilişkinin geleceğini gözden geçirebilir, uzun vadeli düşünmek ve uzun vadeli rota belirlemek isteyebilirsiniz. Bu süreçte yalnız olanlar için iş hayatında başarılı kişilerle tanışmalar gündeme gelebilir.

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında güvende olma mantığıyla hareket etme zamanı. Kariyer hayatınızdaki rotanız daha çok maddi güvenlik üzerinden belirlenebilir. Bir süredir kariyeriniz için verdiğiniz emeğin takdirini somut bir şekilde görebilir, maddi bir kazanç elde edebilirsiniz. İstediğinizi elde etme hırsı artarken, sizin için önemli olan bir konuda istediğinize ulaşabilirsiniz.

21 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında yaşam enerjiniz yükseliyor, ilahi adalet ve yasal süreçlerle ilgili bir durum karşınıza geliyor. Ayın son haftasında kalpten bir dileğiniz karşınıza gelebilir. Hayatla ve akışla uyum içerisinde olabilirsiniz. Kadersel tanışmalar, karşılaşmalar; geçmişteki kişilerden haberler ve telefonlar da karşınıza gelebilir.

BOĞA

Mars, ay boyunca Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayının tamamında iş ve özel hayatınızdaki ilişkiler ön planda olacak. Birlikteliklerinizle ilgili önemli ve kalıcı değişimler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bir süredir yalnız olanlar için ilişkilerle ilgili potansiyellerin artacağı bir süreç olacaktır. Tanışacağınız insanlardan veya sallantıda olduğunuz ilişkideki partnerlerinizden kararlı bir tavır görebilirsiniz. Bazı ilişkilerde kıskançlık, kontrol ve manipülasyon durumları ortaya çıkabilir. Dostluk ve partnerliklerinizde aşırılığa kaçan durumlara dahil olmayın.

5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerinizde hızlıca gelişen bir yenilik ortaya çıkabilir. Yeni bir ilişki, yeni duygular veya ilişkide ortaya çıkan yeni bir beklenti gündeme gelebilir. İlişkide olduğunuz kişiden yeni bir karar ve teklif duyabilirsiniz. Eş ve partnerinizin hayatında yenilikler olabilir.

5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ilişkilerin geleceğine dair konuşmalar yapılabilir. Evlilik teklifi, düğün, nişan organizasyonları ve kutlamaları içinde olabilirsiniz. İlişkilere daha ciddi bir gözle bakabilir, yalnızca duygularla değil akıl ve mantıkla da ilişkileri gözden geçirebilirsiniz. Eğitim hayatınızda kendinizi gösterebilir ve bir dileğinize ulaşabilirsiniz.

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında dış görüntünüzle ilgilenebilir, görüntünüzde değişiklik yapmak isteyebilir, estetik müdahalelerle ilgili yardımlar alabilirsiniz. Hayatınızla ilgili bir süredir düşündüğünüz, tarttığınız konuda nihai kararı verebilir ve bir gündemi kapatabilirsiniz.

21 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında finansal konular, ödemeler ve krediler gündeminizde olacaktır. Maddi paylaşımlarla ilgili yasal bir süreç ortaya çıkabilir. Bir süredir böyle bir gündeme sahip olanlar içinse davalar farklı bir noktaya evrilebilir.

İKİZLER

Mars, ay boyunca Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayı içerisinde iş hayatınız ve günlük rutininizde hızlanan bir tempo ortaya çıkacak. Risk alma dürtünüz yükselebilir. Beden sağlığınız için harekete geçme ve daha aktif olma zamanı. Spor ve diyet için uygun bir aydasınız.

5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında mevcut yaşam düzeninizi değiştiren, hızlıca ortaya çıkan yenilikler karşınıza gelebilir. Özellikle bir süredir beklediğiniz haberler bugünlerde size ulaşabilir. İş başvuruları, iş görüşmeleri ve yeni iş başlangıçları için potansiyel bir zaman dilimi olacaktır. Dönemsel projeler ve ek iş teklifleri de karşınıza gelebilir.

5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren finansal hesaplamalara daha akıllıca yaklaşmak isteyebilir, keyfi harcamalar yapabilirsiniz. Çocuklarınız için finansal planlamalar içine de girebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde ise emek, çaba veya fedakarlık öne çıkabilir, gereklilikleri doğabilir. Tutkular aşk ilişkilerinde bağlayıcı olabilir.

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yurtdışı ve yabancılarla ilgili gündemler öne çıkacaktır. Uzak mesafelerdeki kişilerle iş birliği içine girebilir, döviz yatırımları yapabilir, uzun vadeli yatırımlarınızdan kazanç elde edebilirsiniz. Bu dönemde akılsızca riskler almaktan kaçınmalı ve iç huzursuzluklarına kapılarak fevri davranmamalısınız.

21 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında iş ve özel hayatınızdaki ilişkiler ön planda olmaya başlayacak. Bu süreçte ilişkilerden beslenebilir, ilişkiler yoluyla daha canlı ve keyifli hissedebilirsiniz. Birliktelikleriniz için kadersel ve karmik bir süreç başlayabilir, davalarla ilgili gündemler içine dahil olabilirsiniz. Taşınma konularınızda uzun vadeli düşünme zamanı.

YENGEÇ

Mars, ay boyunca Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayının tamamında çocuklarınız ön planda olabilir, çocuklarınıza göre planlar yapabilirsiniz. Bazı Yengeçler için gebelik, doğum gibi gündemler ortaya çıkabilir. Sevdiklerinize, sevdiğiniz şeylere karşı korumacı ve sahiplenici tavrınız artacaktır.

5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında aşk hayatınızda önemli yenilikler olabilir. Duygularınız ve hisleriniz kalıcı bir şekilde değişebilir. Süregelen belirsiz ve arada kalan ilişkilerde kalıcı değişimler olacaktır. Hırs, tutku ve zaafların öne çıktığı bugünlerde, kaybetme korkusu ile hareket etmeyin. Kendinize güvenmek ve yeteneklerinizin farkına varmak hem iş hem aşk hayatınızda sizi daha görülür ve çekici kılacaktır.

5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ilişkilerinizde ve dostluklarınızda emek ve çaba sarf etmeye dair konular gündeme gelebilir. Daha kalıcı, güvenilir ilişkiler içinde olmak isteyebilirsiniz. Yeni başlayacağınız ilişkiler ciddiyet arayışıyla başlayabilirken süregelen ilişkilerinizde de ciddiyete dair bir beklenti sunabilir veya karşınızdakiden ciddi bir teklif alabilirsiniz.

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatınızda ek kazançlar sağlamakla ilgilenebilir, alternatif iş ve projelere dahil olabilir, teklifler alabilirsiniz. Sosyal medya aracılığıyla işler yapabilirsiniz. Ekip ve grup çalışmalarında yeteneklerinizle öne çıkabilir, iş birliği içine girdiğinizde daha sağlam kazançlar elde edebilirsiniz.

21 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında sağlık ve beslenme düzeniniz öne çıkabilir ve önemli olabilir. İş veya eğitim hayatınız için kendinize yatırım yapma, bilgi birikiminizi arttırma zamanı. Kurslar, eğitimler bugünlerde ortaya çıkabilir. Sınavlara ve mülakatlara girebilirsiniz.

ASLAN

Mars, ay boyunca Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayının tamamında kendi hayatınıza, yakın ilişkilerinize, gelecek planlarınıza odaklanacaksınız. İnatçı, sabit ve ısrarcı tarafınızı ortaya çıkarabilecek bu dönemde, nelerde ısrar ettiğinize, nerede sabit kaldığınıza dair bir sorgulama yapma zamanı. Faydanıza olacak hedeflerin peşinden gitmenin kazandıracağı, size zararı olan her durumda ısrar etmeyi bırakmanız gereken bir dönemdesiniz.

5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda uzun vadeli etkileri olacak bir bitiş veya başlangıç ortaya çıkabilir. Yaşamınızı yeni ve farklı temeller üzerine kurmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltı çalışmaları ile ilgilenebilir, aileden özgürleşebilir, evinizi taşıyabilir ve yaşam alanınızı değiştirebilirsiniz. Aile üyelerinin hayatında yenilikler olabilir.

5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren iş ilişkileri, iş hayatında kuracağınız bağlantılar önemli olacak ve öne çıkacaktır. Özellikle kadınlarla iş birliği içine girmek, yardım sunmak ve yardımları kabul etmek sizi ilerletebilir ve günün sonunda büyük oranda size katkı sağlayabilir. Beslenme düzeninizde dönemsel farklılıklara gidebilirsiniz.

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında kariyeriniz adına bir süredir emek verdiğiniz işin sonucunu görebilir, bir terfi alabilirsiniz. Yöneticilik, yöneticilerden teklifler, kontrol ve hakimiyet öne çıkabilir. Tutulma zamanlarında ektiklerimizin sonucunu gördüğümüz için bu dönemde haklılığınızın sonucunu alabilir, kendi yaşam yolunuz için attığınız doğru ve yanlış adımların sonuçlarını görebilirsiniz. Süregelen davalar sonuçlanabilir.

21 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında aşk hayatınız adına heyecan verici durumlar ortaya çıkabilir. Karmik ve kadersel ilişkiler karşınıza gelebilir. İçinizden geldiği gibi hareket eden tarafınız öne çıkacak, aşk ilişkilerinizde tutkularla hareket edeceksiniz. Çocuklarınızın hayatında sevindirici bir gelişme olabilir.

BAŞAK

Mars, ay boyunca Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayının tamamında planlar, projeler, aklınızdakileri hayata geçirmek ve akılla hareket etmek sizler için ön planda olacaktır. Her konu ve duruma daha sorgulayıcı yaklaşabilir, detaylı planlamalarla hareket edebilirsiniz. Zihinsel süreçlerin artacağı bu ayda, takıntı, vesvese, korku ve varsayımların sizi esir etmesine izin vermeyin. Zihnin sizi manipüle etmesine seyirci kalmak hatalı adımlara sebebiyet verebilir. Düşüncelerinizi ve sözlerinizi kontrol etme zamanı.

5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında kardeşlerinizin hayatında, kardeşlerinizle ilişkilerle ani gerilimler veya yeni gündemler ortaya çıkabilir. Bazı ilişkilerinizde küslük ve barışmalar gibi durumlar ortaya çıkabilir. Kazalara, kayıp ve çalıntılara karşı bugünlerde daha fazla dikkat edin. Düşüncelerinizin enerjisi artacağı için olumlamalar ve dualarla bir dileğinizi hayatınıza çekebilirsiniz.

5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren aşk ilişkilerinize olgun ve mantıklı bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Duyguları akıl süzgecinden geçirerek hareket edebilirsiniz. Aklın öne çıktığı bu süreçte, abartılı beklentiler ve duyguları tamamen arka plana atmak ilişkilerinizde soğuk bir hava estirebilir. İş arkadaşlıklarından gelişen flörtler olabilir.

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında eğitim hayatınızda bir süreç tamamlanabilir. Bir kurs ve eğitim gündemi içinde olabilirsiniz. Dönemsel bir yolculuk ve seyahate çıkabilirsiniz. Basın, yayıncılık, medya ve ticaretle ilgili iş fırsatları yakalayabilir, bu alanda çalışıyorsanız bir yükselme kaydedebilirsiniz.

21 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında aile içinde kutlamalar, organizasyonlar olabilir. Süregelen ilişkinizde aileler tanışabilir, evliliklerde akrabalar ve aileler ön planda olabilir. Yakınlarınıza karşı anlayışlı, yardımcı tavrınız öne çıkabilir. Ev içerisinde fikir ayrılıklarını büyütmek, dönemsel küslüklere ve yabancılaşmaya neden olabilir. Farklı fikirlere anlayış gösterme zamanı.

TERAZİ

Mars, ay boyunca Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayının tamamında finansal konular, kazançlar ve ödemeler, satın alımlar ve harcamalarla ilgili gündemleriniz artacaktır. Kendi isteklerinize ve hedeflerinize daha kararlı ve ısrarcı bir şekilde yaklaşabilir, yeteneklerinizin peşinden giderek kazancınızı arttırabilirsiniz. Özgüven ve öz değer üzerine çalışmalar yapabilirsiniz.

5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yeni bir kazanç kapısı açılabilir, kazanç elde etmek için bir yatırım içine girebilirsiniz. Yaşamınızdaki mevcut şartların netleşmesini bekleyebilir, iç dünyanızda yaşadığınız kararsızlıkları sonlandırabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde tutku yoğunluğunun arttığı ilişkiler ortaya çıkabilir. Sevdiklerinize cömert ve verici olabilirsiniz.

5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren aile ilişkileri, aile içindeki kadınlarla ilişkiler öne çıkacaktır. Yaşlı aile büyüklerininin sağlığıyla ilgili destekler alınabilir ve şifa çalışabilir. Evinizde yeni düzenlemelere ve yenilemelere gidebilirsiniz. Diş, cilt, saç ve kemiklerle ilgili ufak, kısa süreli rahatsızlıklarla ilgilenebilir, hizmetler ve yardımlar alabilirsiniz. Karamsar ve negatif enerjilere düşmek, bu dönemde potansiyelinizi kısıtlayabilir.

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında dışardan gelen paralarla ilgili şanslarla karşılaşabilirsiniz. Ortaklı iş girişimleri, mal paylaşımlarıyla ilgili gündemlerde sonuçlanmalar, vergiler ve yasal ödemelerle ilgili bir düzenlemeye gidebilirsiniz.

21 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında daha pozitif enerjiler çalışmaya başlayacak. Kadersel tanışmalar yaşayabileceğiniz Kasım ayının son haftasında, karmik deneyimler yaşayabilirsiniz. Kısa ve keyifli yolculuklara çıkabilir, partneriniz ve dostlarınızla keyifli, ortak aktiviteler içinde olabilirsiniz. Yeni deneyimler ilginizi çekebilir ve ilişkilerde yeni deneyimlere açık olmak ilişkiyi güçlendirebilir.

AKREP

Mars, ay boyunca Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayı boyunca bireysel hedeflerinize odaklanacak, bir süredir hayatınızda var olan ataleti sonlandıracak, bekleme ve bekletilme durumları içinden çıkacaksınız. Sağlık ve estetik sebeplerle operasyonlar ve müdahaleler bu süreçte gündeminizde olabilir. Kasım ayı içerisinde spora başlamak, enerjinizi yaşamınızın her alanına dengeli dağıtmak ve aşırılıklardan kaçınmak faydanıza olacaktır. Zayıflama ve kilo verme adına ise destekleyici bir dönem başlıyor.

5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda yepyeni bir enerji, hızlıca ortaya çıkan sıra dışı deneyimler ve başlangıçlar gündeme gelebilir. Hayatınız için ilk durumunda olan deneyimlerle karşılaşacaksınız. Ön yargılarınızı kıran bir durum yaşayabilirsiniz.

5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren kısa süreli eğitimler, kısa süreli keyifli yolculuklar gündeminizde olabilir. Bu tarihten itibaren daha çok mantıksal düşünmeye gidecek, ayaklarınız yere basmaya başlayacaktır. Kardeşlerle ilişkilerde yardımlaşma, emek ve sabır gerektiren durumlar gündeminizde olabilir. Komşular ve akrabalarla gerekli mesafeler içinde olmalı.

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında bir süredir var olan taşınma gündemleriniz tamamlanma ve sonuçlanmaya gidebilir. Bazı Akrepler içinse planda olmayan bir taşınma gündemi ortaya çıkabilir. İş ve ilişkiler kaynaklı taşınmalara açık süreçler. Birliktelikleriniz, ortaklıklarınız bir tamanlanma noktasına gelecek ve varması gereken noktaya gelecektir. Kadersel ve karmik süreçler karşınıza geliyor.

21 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında kazançlar, birikimler ve harcamalarla ilgili sevindirici gelişmeler karşınıza gelebilir. Bir süredir planladığınız veya beklediğiniz maddi başarıya ulaşabilirsiniz. Eş, patron, baba gibi figürlerden finansal süreçleriniz adına destekler ve faydalar görebilirsiniz. Bir terfi, ek ödeme ve kazanç da gündeme gelebilir.

YAY

Mars, ay boyunca Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayı boyunca iç dünyanıza bir yolculuk yapabilir, hayata ve kendinize dair farkındalığınızı arttırabilirsiniz. İnançlar, değerler, spiritüel çalışmalar öne çıkabilir. Yardım kuruluşları, dernekler ile çalışmalar içine dahil olabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri, yabancılarla ticaret ve iş birlikleri gündeme gelebilir. Aşk hayatınız için kadersel deneyimler söz konusu olabilir. Yüzeysel duygulardan ziyade daha derin duygular hakim olabilir. Gizli ilişkilere dikkat.

5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında elinizde olmadan gelişen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Akış ve süreç sizi yaşam yolunuzda başka bir noktaya götürebilir. Dış koşullara göre hareket etme, risk alırken iki kez düşünme zamanındasınız. Kayıp, çalıntı durumlarına daha fazla dikkat etmeli. Finansal konularda insanlara güvenerek hareket etmek yerine kendinizi garantide tutun.

5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren keyfi harcamalarınız artış gösterebilir. İş hayatınızda kazanç ve yatırım üzerinden karar verebilir, hareket edebilirsiniz. İş ilişkileriniz arkadaşlığa, dostluğa dönebilir. Kadınlarla ilgili işler yapanlar için daha verimli bir süreç hakim olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizden bazıları için dönemsel ve zorunlu mesafeleşmeler, uzak kalmalar olabilir. Dış koşullar, iş yoğunluğu sosyal ortamlardan sizi uzaklaştırabilir.

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatınız ve yaşamınızdaki mevcut sorumluluklarınızla ilgili bir süreç tamamlanışa gidebilir. Bir eğitimin sonuna gelebilir, sınav ve mülakatlarınızın sonuçlarıyla iş hayatında başka bir yola doğru gidebilirsiniz. Bir başlangıç ve yeni bir yol için eski bir sürecin bitmesi gerekiyor.

21 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında enerjiniz yükseliyor ve özgüvenle ilerlemeye başlıyorsunuz. Akrep enerjisinin yoğun olduğu Kasım ayındaki kasvet dağılmaya başlıyor. İlahi ödüller, ilahi adaletin sonuçları karşınıza gelebilir. Haklılıkla ilgili konular her zamankinden önemli olabilir. Eğitim ve başvurularda şansınız yaver gidebilir.

OĞLAK

Mars, ay boyunca Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayı boyunca sosyal çevreniz ön planda olacak ve bir süredir geleceğinize, kariyerinize odaklandığınız dönem son bulacaktır. Bu dönem arkadaşlıklarınızda ve aşk hayatınızda bir temizlenme ve yenilenme sürecini getirebilir. Bu enerji, size faydası olmayan, sizi aşağı çeken insanlardan uzaklaşma ve sizi daha çok güçlendiren, destekleyen insanlarla birlikte olma zamanından bahsedecek. Haliyle sosyal çevrenizi zaman zaman gözden geçirebilir, küslükler ve yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında sürpriz bir tanışma yaşayabilir veya sosyal çevrenizdeki bir kişiden beklenmedik bir teklif alabilirsiniz. Şaşırtıcı durumlarla karşılacağınız bugünlerde, ön yargılarınızı aşmak fırsatları değerlendirebilmenizi sağlayacaktır.

5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren güzellik ve estetik konuları, finansal dengeler ve ilişkilerdeki alma-verme süreçleri ön planda olmaya başlayabilir. Yalnızlar için fırsatların ve potansiyellerin artacağı bir süreç olacaktır. Güzelliğiniz ve auranız ile beğeni görebilirsiniz. Saçlarla ilgili hizmetler almak için uygun bir dönem olacaktır. Aşk hayatınızda istediğinizi elde etmeniz daha kolay olabilir.

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında aşk hayatınızda etkilerini uzun vadeli süreçlerde görebileceğiniz deneyimler içerisinde olabilirsiniz. Uzun vadeli ilişkiler nihai bir noktaya varabilir, ilişkiyi bir adım ilerisine taşıyabilirsiniz. Flörtler, daha somut bir ilişki durumuna geçebilir. Bugünlerde tanışacağınız kişilerle uzun vadeli, sağlam ilişkiler kurabilirsiniz.

21 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında karmik ve kadersel süreçlerle karşılaşabilirsiniz. Arkanız dönen durumlar önünüze gelebilir, kaos ve karmaşalardan korunarak çıkabilirsiniz. İyi niyetin ve dürüstlüğün sizi koruyacağı bu dönemde, değerleriniz ve doğrularınızla hareket etme zamanı. Etik ve yasa dışı durumlara girmek bazı sorunları karşınıza getirebilir.

KOVA

Mars, ay boyunca Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayı boyunca yoğun ve hareketli bir süreç içerisinde olacaksınız. Şartlarınız, hedefleriniz tamamen değişebileceği gibi bir süredir imkan bulamadığınız planlarınızı gerçekleştirme fırsatı da yakalayabilirsiniz. Aklınıza koyduğunuzu yapma duygusunun arttığı bu dönem, özellikle kariyeriniz için değişim ve dönüşümü, güçlenmeyi getirecektir. Yöneticilik, liderlik, terfi konuları gündeme gelebilir.

5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında kendi alışkanlıklarınızın dışına çıkabilir, risk almaktan çekinmeyebilirsiniz. Sağlık ve estetikle ilgili müdahaleler gündeme gelebilir. İlişkilerinizde baskın, kontrolcü veya manipülatif olabilirsiniz.

5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşam alanınızı değiştirme isteği artabilir. Yurtdışına yerleşme, yurtdışı seyahatleri gündeminizde olabilir. Aynı zamanda yurtdışıyla ticari bağlantılar kurabilir, kazançlar elde edebilirsiniz. Bu dönemde yeteneklerinizi işe çevirmek, uzun vadeli kazanımlar getirecek bir durumu başlatabilir. Kapasitenizin farkına varma zamanı.

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınız için uzun vadeli süreçlerde önemli etkileri getirecek deneyimlerle karşılaşacaksınız. İş veya özel hayatınızda artık bir süreç kapanıyor, bir yolun sonuna geliyorsunuz. Maddi-manevi güçlenme zamanının başladığı bu dönemde, kendinizi güvende hissetme ihtiyacında olacağınız için finansal konularda başarılı adımlar içinde olabilirsiniz.

21 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında enerjiniz yükseliyor ve karamsar enerjilerden çıkmaya başlıyorsunuz. Değerleriniz ve doğrularınızın peşinden gidebilir, bir hayalinizi gerçekleştirmek için somut bir adım atabilir veya adım atabilmenizi sağlayacak bir fırsat yakalayabilirsiniz.

BALIK

Mars, ay boyunca Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayı boyunca eğitim hayatına dair konularda daha aktif olabilir, aklınıza koyduğunuz hedeflerin peşinden hırsla gidebilirsiniz. Dayanıklılık gösterdiğiniz konularda ilahi ödüllerle karşılaşabilir ve yaşamdan destek görebilirsiniz. Bugünlerde aşk hayatınızda daha gerçekçi olmak isteyebilir, sorgulayıcı davranabilir, sorunların olduğunu düşündüğünüz durumları çözmek veya ilişkiyi bitirmek isteyebilirsiniz. Bazı Balık burçları için bir sorumluluğu bırakma, istifa konuları gündeme gelebilir.

5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında şaşırtıcı haberler alabilir, iş veya özel hayatınızda sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Etkileyici rüyalar göreceğiniz bugünlerde, haberci rüyalardan çok kendi derinliklerinizi keşfedebileceğiniz rüyalar görebilirsiniz. Sezgileriniz güçlenirken, bu Yeni Ay ile daha önce sezdiğiniz bir durumun gerçekleştiğini, gerçek olduğunu görebilrsiniz.

5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız ön planda olacaktır. İlişkilerinizde iş birliği ortaya çıkabilir, ortak iş girişimleri planlayabilirsiniz. Sosyal medya aracılığıyla projeler ve girişimler gündeme gelebilir.

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında kısa süreli eğitimlere veya kısa süreli yolculuklara odaklanabilirsiniz. Kardeşlerle daha önce yaşanmış sorunlar tatlıya bağlanabilir. Hayata, ilişkilere daha çok akılcı bakabilir ve ne verdiğinizi, ne aldığınızı gözden geçirebilirsiniz.

21 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında kariyer planlamaları ve yöneticilerle görüşmeler, yöneticiliğe dair gündemler karşınıza gelecektir. Hem iş hem özel hayatınızda adaletten yana olmalı, değerlerinizle hareket etmeli ve doğrunun arkasında durmalısınız. Karmik süreçler getirecek bu dönemde, ilahi adalet çalışacaktır. Uzun süren davalar sonuçlanmaya gidebilir.

