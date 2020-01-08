Kasım Süleymani sonrası dönem Washington'da tartışıldı

WASHINGTON (AA) - Washington'da düzenlenen panelde konuşan uzmanlar, ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından bölgedeki tansiyonun hızla arttığı ve iki ülke arasındaki savaş ihtimalinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu konusunda mutabık kaldı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA DC) tarafından düzenlenen "Süleymani'nin ardından: ABD ile İran savaşa doğru mu gidiyor?" başlıklı panele Douglas ve Sarah Allison Dış Politika Merkezi Direktörü Luke Coffey, SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat, araştırmacı-yazar Mark Perry ve Quincy Enstitüsü Başkan Yardımcısı Trita Parsi konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise SETA DC Koordinatörü Kadir Üstün yaptı.

Süleymani'nin öldürülmesinin kötü bir plan olduğunu ve bunun bir "savaş suçu" sayıldığını savunan Mark Perry, söz konusu saldırının en çok da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yönlendirmesiyle gerçekleştirilğini ifade etti.

İran'ın ABD'ye karşılığının çok yakında ve orantısız ve kontrolsüz olabileceğini savunan Perry, "ABD ile İran arasında muhtemel bir savaş senaryosu düne göre bugün daha fazla." değerlendirmesini yaptı.