Kaşıntılı saç derisinden kurtulmak isityorsanız, işte bilmeniz gerekenler

Bu gibi durumlarla savaşabilmek için aloe vera, çiğ bal ve zeytinyağı sayesinde saç derinizi iyileştirebilirsiniz. İşte izlemeniz gereken yollar...

KAŞINTILI SAÇ DERİSİNDEN KURTULMANIN YOLLARI

1 / 11 KAŞINTILI KAFA DERİSİ NE ANLAMA GELİYOR? Kaşıntılı bir saç derisine sahip olmak, çoğumuzun zaman zaman yaşadığı oldukça rahatsız edici bir duygudur. Kaşıntılı bir kafa derisine sıklıkla kepek eşlik edebilir ve bu durumu tetikleyebilecek birçok neden vardır. Psoriasis, egzama, mantar enfeksiyonu, diyabet, dermatit ve kuru ciltler sadece birkaç nedendir. Kaşıntılı bir kafa derisi varsa, panik yapmayın: Bu sinir bozucu problemden kurtulmanıza yardımcı olabilecek doğal ilaçları deneyin.

2 / 11 ELMA SİRKESİ Günlük şampuan, saç kremi ve diğer saç ürünleri kullanımı kalıntı birikmesine neden olur. Elma sirkesinde bulunan asetik asit (ACV) kalıntı ile mücadele ederken, antibakteriyel ve antifungal özellikleri cildin sağlıklı ve temiz olmasını sağlar. 1 bardak sıcak su ile 2-4 yemek kaşığı elma sirkesini karıştırın. Saçınızı yıkadıktan sonra bu karışımla saç diplerinize masaj yapın. Birkaç dakika bekletin ve durulayın.

3 / 11 ALOE VERA Kuru cilt, saç derisinin kaşınmasına neden olabilecek faktörlerden biridir. Aloe vera, doğal bir nemlendirici olarak hareket eder ve antimikrobiyal ve yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Kafa derisine aloe veradan gelen jeli sürün ve 20 dakika bekletin ılık su ile yıkayın. Sonuçları görene kadar haftada iki kez deneyin.

4 / 11 ÇAY AĞACI YAĞI Çay ağacı yağı, kaşıntı hissi ile etkili bir şekilde mücadele edebilen güçlü anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Aynı zamanda kepek ve kaşıntılı bir kafa derisine neden olabilecek virüs ve mantarlarla savaşır. En sevdiğiniz doğal şampuanınıza birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin ve kafa derinizin durumu düzelene kadar düzenli olarak kullanın.

5 / 11 HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI Hindistan cevizi yağı, kaşıntılı bir kafa derisi problemiyle savaşabilen başka bir doğal nemlendiricidir. Hindistan cevizi yağını hafifçe ısıtın, saçınıza uygulayın ve haftada iki kez saçın üzerine uygulayın. Yağ, tahriş olmuş bir saç derisini yatıştırır ve saçınızı besler.

6 / 11 HAM BAL Ham bal, güçlü antimikrobiyal özelliklere ve iltihaplı cildi yatıştırmaya yarayan B2 ve B5 vitaminlerine sahip bir başka doğal üründür. 1 parça ılık su ile 9 parça çiğ balı karıştırın. Saçınızı yıkayın ve hala nemliyken maskeyi 2-3 dakika boyunca kafa derisine masaj yapın. Kafanızı bir havluya sarın ve maskeyi suyla yıkayana kadar 3 saat bekletin.

7 / 11 ZEYTİNYAĞI Saç diplerine az miktarda zeytinyağı sürün, başınıza bir bone geçirin 4 ila 6 saat veya gece boyunca bekletin.Saçınızı doğal bir şampuanla yıkayın. Bu, kaşıntılı saç derisini yatıştırır, cildinizi nemlendirir ve besler.

8 / 11 AVOKADO VE MUZ 2 muz ve 1 avokadoyu karıştırın ve karışımı kafa derisine sürün. 30 dakika bekletin, sonra suyla durulayın. Kafa derisini iyileştirirken saçınızın uzamansını sağlar ve daha parlak hale getirir.

9 / 11 MASAJ Cildinizi düzenli olarak dairesel hareketlerle fırçalayın ve masaj yapın. Bu kan akışını hızlandıracak, kuru cilt hücrelerini çıkaracak ve saç köklerini uyaracaktır. Kuru hücreleri çıkarmak ve saç derisini temizlemek için şampuanlamadan önce saçlarınızı fırçalamak iyidir.

10 / 11 TARAK VE FIRÇALAR Kaşıntılı bir kafa derisi sorunu bazen kişisel hijyene bağlanabilir. Saç fırçalarınızı ve taraklarınızı diğer insanlarla paylaşmaktan kaçının ve bakterilerin saçınıza ve cildinize nüfuz etmediğinden emin olmak için kullandığınız ürünleri düzenli olarak temizleyin.