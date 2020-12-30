Kaşıntıyı bıçak gibi kesiyor! Ev yapımı egzama kremi tarifi

Bunu okuyorsanız, büyük olasılıkla ya siz ya da değer verdiğiniz biri, kaşıntılı, pullu, sinir bozucu ve tam anlamıyla şaşırtıcı egzama rahatsızlığı ile mücadele ediyor.
Egzamanıza neyin sebep olduğunu kesin olarak söyleyemesek de, bu ev yapımı egzama kreminin semptomlarınızı yatıştıracağına inanıyoruz.
½ fincan shea yağı
½ fincan hindistancevizi yağı
1 çorba kaşığı çiğ bal
40 damla lavanta esansiyel yağı
5-10 damla çay ağacı esansiyel yağı
Yapılışı
Her zaman olduğu gibi, cildinizde yeni bir ürün kullanırken, cildinizin iyi tepki verdiğinden emin olmak için ilk başta idareli kullanın. Cildinizin iyi tepki verdiğini belirledikten sonra, etkilenen bölgeye günde bir veya iki kez uygulayın.
Shea Yağı
Shea yağı, shea ağacının cevizinden elde edilen bir yağdır. İnanılmaz derecede nemlendiricidir ve iyileştirici özelliklere sahiptir, bu nedenle egzama ile ilişkili kuru cilde yardımcı olur.
Hindistancevizi yağı
Hindistan cevizi yağı da birçok iyi yağ içerir ve başka bir nemlendiricidir. Aynı zamanda E Vitamini ile doludur!
Bal
Bal cildi nemlendirir ve ayrıca antibakteriyel özelliklere sahiptir.
Lavanta Esansiyel Yağı
Lavanta esansiyel yağı harika kokar, ancak aynı zamanda cildi yatıştırıcı ve iyileştirici özelliklere sahiptir.
Çay Ağacı Özü Yağı
Çay ağacı esansiyel yağı, genellikle egzamada kaşınmadan kaynaklanan enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur.
Doğal ev yapımı egzama kreminizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Biraz hassas cildiniz varsa, daha fazla tahrişten kaçınmak için lavanta esansiyel yağı eklemeyebilirsiniz.
Ayrıca bu ev yapımı egzama kremini kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Genelde egzamayı rahatlatmak için bu kremi kullanmakta sorun olmayacaktır. Ancak doktorunuz size bir ilaç vermişse, bu ev yapımı tarifi doktorunuza danıştıktan sonra kullanmanız önerilir.
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