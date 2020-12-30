Kaşıntıyı bıçak gibi kesiyor! Ev yapımı egzama kremi tarifi

Bunu okuyorsanız, büyük olasılıkla ya siz ya da değer verdiğiniz biri, kaşıntılı, pullu, sinir bozucu ve tam anlamıyla şaşırtıcı egzama rahatsızlığı ile mücadele ediyor.

EGZAMA KREMİ TARİFİ

Egzamanıza neyin sebep olduğunu kesin olarak söyleyemesek de, bu ev yapımı egzama kreminin semptomlarınızı yatıştıracağına inanıyoruz.

½ fincan shea yağı

½ fincan hindistancevizi yağı

1 çorba kaşığı çiğ bal

40 damla lavanta esansiyel yağı

5-10 damla çay ağacı esansiyel yağı

Yapılışı

Shea yağı ve hindistancevizi yağını birleşene kadar bir tencerede eritin.

Sonra balı ekleyin ve erimesine izin verin.

Her şey sıvı haldeyken lavanta ve çay ağacı yağlarını ekleyin ve karıştırın.

Karışımınızın katılaşmaya başlaması için biraz soğumasını bekleyin.

Ev yapımı egzama kremi solüsyonunu buzdolabına koyabilirsiniz. Dondurucuya koymayın yoksa çok katı hale gelir ve tekrar eritmeniz gerekir.

Daha sonra çözeltiniz koyulaşır ancak hala sıvıdır. Bunun için ilk karıştırma turunu yapın.

Mikserle renk açılıncaya ve solüsyon köpüklü bir görünüme kavuşana kadar birkaç dakika karıştırın.

Çözelti katılaşırken, her on dakikada bir karıştırın. (katılaşana dek)

Bir kez daha karıştırın ve cam kavanoza veya başka bir kaba aktarın.

Bu ev yapımı egzama kremini, ne kadar katı kalmasını istediğinize bağlı olarak oda sıcaklığında veya buzdolabında saklayabilirsiniz.

EGZAMA KREMİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOT

Her zaman olduğu gibi, cildinizde yeni bir ürün kullanırken, cildinizin iyi tepki verdiğinden emin olmak için ilk başta idareli kullanın. Cildinizin iyi tepki verdiğini belirledikten sonra, etkilenen bölgeye günde bir veya iki kez uygulayın.

Shea Yağı

Shea yağı, shea ağacının cevizinden elde edilen bir yağdır. İnanılmaz derecede nemlendiricidir ve iyileştirici özelliklere sahiptir, bu nedenle egzama ile ilişkili kuru cilde yardımcı olur.

Hindistancevizi yağı

Hindistan cevizi yağı da birçok iyi yağ içerir ve başka bir nemlendiricidir. Aynı zamanda E Vitamini ile doludur!