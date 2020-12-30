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Kaşıntıyı bıçak gibi kesiyor! Ev yapımı egzama kremi tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 30.12.2020 07:59 | Son Güncelleme:
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Kaşıntıyı bıçak gibi kesiyor! Ev yapımı egzama kremi tarifi

Ev yapımı egzama kremi yapıyoruz çünkü mağazalardan satın alınan bazı egzama kremleri cilt için iyi olmayan bileşikler içerebiliyorlar. Kırmızı, kaşıntılı egzama lekelerini ve egzama sorununu tedavi eden krem tarifi hazırladık.

Bunu okuyorsanız, büyük olasılıkla ya siz ya da değer verdiğiniz biri, kaşıntılı, pullu, sinir bozucu ve tam anlamıyla şaşırtıcı egzama rahatsızlığı ile mücadele ediyor.

EGZAMA KREMİ TARİFİ

Egzamanıza neyin sebep olduğunu kesin olarak söyleyemesek de, bu ev yapımı egzama kreminin semptomlarınızı yatıştıracağına inanıyoruz.

½ fincan shea yağı
½ fincan hindistancevizi yağı
1 çorba kaşığı çiğ bal
40 damla lavanta esansiyel yağı
5-10 damla çay ağacı esansiyel yağı

Yapılışı

  • Shea yağı ve hindistancevizi yağını birleşene kadar bir tencerede eritin.
  • Sonra balı ekleyin ve erimesine izin verin.
  • Her şey sıvı haldeyken lavanta ve çay ağacı yağlarını ekleyin ve karıştırın.
  • Karışımınızın katılaşmaya başlaması için biraz soğumasını bekleyin.
  • Ev yapımı egzama kremi solüsyonunu buzdolabına koyabilirsiniz. Dondurucuya koymayın yoksa çok katı hale gelir ve tekrar eritmeniz gerekir.
  • Daha sonra çözeltiniz koyulaşır ancak hala sıvıdır. Bunun için ilk karıştırma turunu yapın.
  • Mikserle renk açılıncaya ve solüsyon köpüklü bir görünüme kavuşana kadar birkaç dakika karıştırın.
  • Çözelti katılaşırken, her on dakikada bir karıştırın. (katılaşana dek)
  • Bir kez daha karıştırın ve cam kavanoza veya başka bir kaba aktarın.
  • Bu ev yapımı egzama kremini, ne kadar katı kalmasını istediğinize bağlı olarak oda sıcaklığında veya buzdolabında saklayabilirsiniz.

EGZAMA KREMİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOT

Her zaman olduğu gibi, cildinizde yeni bir ürün kullanırken, cildinizin iyi tepki verdiğinden emin olmak için ilk başta idareli kullanın. Cildinizin iyi tepki verdiğini belirledikten sonra, etkilenen bölgeye günde bir veya iki kez uygulayın.

Shea Yağı

Shea yağı, shea ağacının cevizinden elde edilen bir yağdır. İnanılmaz derecede nemlendiricidir ve iyileştirici özelliklere sahiptir, bu nedenle egzama ile ilişkili kuru cilde yardımcı olur.

Hindistancevizi yağı

Hindistan cevizi yağı da birçok iyi yağ içerir ve başka bir nemlendiricidir. Aynı zamanda E Vitamini ile doludur!

Bal

Bal cildi nemlendirir ve ayrıca antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Lavanta Esansiyel Yağı

Lavanta esansiyel yağı harika kokar, ancak aynı zamanda cildi yatıştırıcı ve iyileştirici özelliklere sahiptir.

Çay Ağacı Özü Yağı

Çay ağacı esansiyel yağı, genellikle egzamada kaşınmadan kaynaklanan enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur.

Doğal ev yapımı egzama kreminizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Biraz hassas cildiniz varsa, daha fazla tahrişten kaçınmak için lavanta esansiyel yağı eklemeyebilirsiniz.

Ayrıca bu ev yapımı egzama kremini kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Genelde egzamayı rahatlatmak için bu kremi kullanmakta sorun olmayacaktır. Ancak doktorunuz size bir ilaç vermişse, bu ev yapımı tarifi doktorunuza danıştıktan sonra kullanmanız önerilir.

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