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Kasko genel şartları nelerdir? Kara taşıtları kasko sigortası genel şartları ve teminat dışı hâller nelerdir?

02.03.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasko hem araçları hem de araç sahiplerini güvence altına alan bir sigorta türüdür. Kişilerin bütçesini korumayı amaçlar. Bu sigorta türünün genel şartları kapsamında araçta meydana gelen hasarlar ödenir ve zarar minimuma indirgenir. Kara araçlarının kasko genel şartları da pek çok riske karşı araçları güvence altına alır. Peki, kasko genel şartları ve teminat dışı hâller nelerdir?

Kasko genel şartları nelerdir? Kara taşıtları kasko sigortası genel şartları ve teminat dışı hâller nelerdir?

Araçları korumayı amaçlayan kasko, belli şartlara sahiptir. Bu şartlar dahilinde araçlarda meydana gelen hasarı karşılayarak araç sahiplerine güvence sunar. Pek çok kişi kara taşıtları için kasko sigortası genel şartlarını araştırmaktadır. Bu konu, genellikle sigorta şirketine göre değişiklik göstermez. Ancak ek teminatlarla bu sigortanın genel şartları ve kapsamı değiştirilebilir ve genişletilebilir.

Kasko genel şartları nelerdir?

Kara taşıtları kasko sigortası genel şartları olası çarpma, çarpılma, yanma ve çalınma durumlarına karşı ana teminatlar ile zararı güvence altına alır. Kara taşıtları kasko sigortası genel şartları kısaca şu şekilde sıralanabilir:

  • Sigortanın konusu: Motorlu aracın yanması, çalınması ya da kazaya uğraması sonucu oluşan zararları karşılar.
  • Sigortanın kapsamı: Aracın standart donanımları ve poliçede belirtilen sonradan eklenen aksesuarlar sigorta kapsamındadır.
  • Coğrafi sınırlar: Yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
  • Teminat dışı zararlar: Araçta meydana gelen bazı zararlar teminat dışındadır. Bunlar detaylı bir şekilde belirtilir.
  • Muafiyetler: Muafiyetli poliçe seçeneği vardır. Bu seçenekte sigortalı zararın belli bir kısmını kendi üstlenir.
  • Sigorta teminatına ilişkin özel belirlemeler: Aracın belli günlerde, belli kişiler tarafından ve belli mesafeler altında kullanılması durumunda karşılanacak zararları kapsayacak şekilde düzenlenebilir.
  • Sigortanın başlangıcı ve sonu: Aksi kararlaştırılmadığı sürece poliçenin başlama ve sona erme tarihleri için saat olarak öğlen 12.00 belirlenmiştir.
  • Hasar ve tazminat: Sigortalı ve sigorta ettirenin yükümlülükleri açıklanmıştır. Koruma önlemleri ve kurtarma bilgileri yer alır. Ayrıca sigorta bedeli, tazminatın hesaplanması ve ödenmesi gibi detaylar vardır. Tazminat hakkının eksilmesi ve düşmesi durumları belirtilmiştir.
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Kasko genel şartları teminat dışı hâller nelerdir?

Kasko genel şartlarında teminat dışında kalan durumlar da açıkça belirtilmiştir.Kasko genel şartları teminat dışı hâller:

  • Savaş olayları sonucu araçta meydana gelen hasarlar
  • Araca kasten verilen zararlar
  • Aracı alkol ya da uyuşturucu almış kişilerin kullanması sonucu oluşan hasarlar
  • Terör olaylarından dolayı oluşan hasarlar
  • Nükleer yakıtların araçlara verdiği hasarlar
  • Aracı sürücü belgesi olmayan birinin kullanması sonucu meydana gelen hasarlar
  • Ruhsatta belirtilen taşıma yükünden daha fazla yük taşınması sonucu araçta meydana gelen zararlar

Kasko sigortası kapsamına giren hususlar nelerdir?

Kasko genel şartları, bu sigorta türünün hangi zararları kapsadığını belirlemiştir. Kasko sigortası kapsamına giren hususlar:

  • Sabit veya hareketli bir cismin araca çarpması
  • Çarpma, yanma, çalınma, yuvarlanma ve düşme tehlikeleri
  • Üçüncü kişilerin kötü niyet ya da muziplik için yaptığı eylemler ve fiil ehliyetine sahip olmayan kişiler tarafından araca verilen hasarlar
  • Aracın ya da araçtaki parçaların çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi
  • Aracın kara yolu ya da demir yolunca kullanılan herhangi bir motorlu ya da motorsuz araçla çarpışma tehlikesi
  • Araçta bulunan standart donanımlar, cihazlar ve aksesuarlarda meydana gelen hasarlar

Bu ana teminatlara ek olarak poliçeye farklı teminatlar eklenerek sigortanın kapsamı genişletilebilir ve araç olası zararlara karşı korunabilir.

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