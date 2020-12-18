Kaşları anında gürleştiren yöntem! Soğan suyu ve vazelini...

Kaşlarınızı anında değiştirmenize yardımcı olacak en iyi tariflerden bir seçki sunuyoruz.

EGZOTİK YAĞ KARIŞIMI

Bu tarifle sadece kaşlarınızı değil, kirpiklerinizi de güçlendirip uzatacaksınız. Küçük bir şişede eşit miktarda hindistancevizi ve hint yağını karıştırın ve ardından 1 çay kaşığı avokado yağı ekleyin. Her şeyi birlikte karıştırın. Karışımı bir rimel fırçası veya parmaklarınızla kaşlarınıza uygulayın.

SOĞAN SUYU

Soğan suyu saç köklerini besler ve güçlendirir, saç uzamasını hızlandırır ve parlaklık kazandırır. Küçük bir soğanı ince ince doğrayın ve suyunu çıkarın. Suyu kaşlarınıza sürün ve 5 dakika masaj yapın. Normal temizleyiciniz ve soğuk suyla durulayın.

SÜT MASKESİ

Süt, protein, B vitamini, laktik asit ve kalsiyum içerir. Kolajen üretimini teşvik ederken saçınızı onarır ve korur. Tam yağlı süte bir pamuklu çubuk batırın ve kaşlarınızı silin. Sütün kurumasını bekleyin, ardından normal temizleyicinizle durulayın.

LİMON SUYU

Limon, saçı güçlendirmek ve büyümesini sağlamak için gerekli olan değerli bir vitamin ve antioksidan kaynağıdır. Ancak dikkatli olun limon suyunun gözle görülür bir aydınlatıcı etkisi olabilir.