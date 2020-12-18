Kaşları anında gürleştiren yöntem! Soğan suyu ve vazelini...

Kaşlarınızı anında değiştirmenize yardımcı olacak en iyi tariflerden bir seçki sunuyoruz.
Bu tarifle sadece kaşlarınızı değil, kirpiklerinizi de güçlendirip uzatacaksınız. Küçük bir şişede eşit miktarda hindistancevizi ve hint yağını karıştırın ve ardından 1 çay kaşığı avokado yağı ekleyin. Her şeyi birlikte karıştırın. Karışımı bir rimel fırçası veya parmaklarınızla kaşlarınıza uygulayın.
Soğan suyu saç köklerini besler ve güçlendirir, saç uzamasını hızlandırır ve parlaklık kazandırır. Küçük bir soğanı ince ince doğrayın ve suyunu çıkarın. Suyu kaşlarınıza sürün ve 5 dakika masaj yapın. Normal temizleyiciniz ve soğuk suyla durulayın.
Süt, protein, B vitamini, laktik asit ve kalsiyum içerir. Kolajen üretimini teşvik ederken saçınızı onarır ve korur. Tam yağlı süte bir pamuklu çubuk batırın ve kaşlarınızı silin. Sütün kurumasını bekleyin, ardından normal temizleyicinizle durulayın.
Limon, saçı güçlendirmek ve büyümesini sağlamak için gerekli olan değerli bir vitamin ve antioksidan kaynağıdır. Ancak dikkatli olun limon suyunun gözle görülür bir aydınlatıcı etkisi olabilir.
Kaşlarınızı bir dilim limonla silin, 15-20 dakika bekleyin, ardından suyunu durulayın. Alternatif olarak, limon dilimleri ve çeyrek fincan hindistancevizi yağı kullanarak da infüzyon yapabilirsiniz. Karışımı 15 gün serin yerde beklettikten sonra her gün uyumadan önce kaşlarınıza sürmeye başlayın.
Yumurta sarısı, tüm uzunluğu boyunca kaş kıllarını güçlendiren ve kalınlaştıran zengin bir vitamin ve protein kaynağıdır. Bir yumurta sarısı alın, çırpın ve kaşlarınıza uygulayın. 15-20 dakika beklettikten sonra durulayın.
Vazelin, kaşları nemlendirmek ve yumuşatmak için kullanılır. Ayrıca onları uzatmak ve çekici bir şekil vermek için harikadır. Daha önce herhangi bir makyajı çıkarıp yüzünüzü yıkadıktan sonra, kaşlarınıza saf vazelin uygulayın. Vazelini hint yağı, zeytinyağı, aloe vera, uçucu yağlar veya sütle de karıştırabilirsiniz.
Temiz bir maskara fırçası kullanarak, kaşlarınızı yukarı aşağı hareketlerle, burun köprüsünden şakaklarınıza gidip tekrar geriye doğru iyice tarayın. Ardından, parmaklarınızla hafifçe kaşlarınıza masaj yapın. Bundan sonra, cilde bastırıp sıkıştırarak yoğun okşama hareketlerine geçin. Kaşın ortasındaki bir noktaya bastırın ve parmağınızı bırakmadan dairesel hareketler yapmaya başlayın ve yarıçapı kademeli olarak genişletin. Diğer kaşla tekrarlayın. Bu masaj sadece kan dolaşımını iyileştirmekle ve besinlerin emilimini artırmakla kalmaz, aynı zamanda baş ağrılarını ve göz yorgunluğunu giderir.
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