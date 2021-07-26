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Kaşlarının daha doğal ve gür görünmesini isteyenler için pratik ve ekonomik makyaj tüyoları!

26.07.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ne kadar kaşlarımız yüzümüzün küçük bir parçası gibi görünse de aslında yüz ifadesini en çok etkileyen faktör olduğunu söyleyebiliriz. Çok ufak dokunuşlarla bakışlarınızı hatta mizacınızı bile değiştirmek mümkün olabilir. Bir başka deyişle yüzünüzde en çok özen göstermeniz gereken bölgelerden biri de kaşlarınız.

Kaşlarının daha doğal ve gür görünmesini isteyenler için pratik ve ekonomik makyaj tüyoları!

2000'li yılların başında moda olan ince ve seyrek görünümlü kaşlar zamanla popülerliğini kaybetti. Nude makyajın da etkisi ile yerini doğallığa bırakan güzellik anlayışı, beraberinde kalın ve doğal görünümlü kaşları da getirdi. Ancak bu sefer de seyrek kaşlı kişiler, kalın kaşlara sahip olmanın yollarını aramaya başladı. Biz de sizlere kaşlarınızı gürleştirecek bakım önerilerini sunmak istedik:

KAŞLARINIZI DÜZENLİ OLARAK TARAYIN

Kaşlarınızın daha bakımlı görünmesi için, tıpkı saçlarınız gibi kaşlarınızı da temiz bir maskara fırçası ile düzenli tarayın. Tarama esnasında fırçaya ekleyeceğiniz bir miktar E vitamini yağı, hem kaşlarınızın dökülmesini engeller hem de kaşlarınızın canlı ve güzel görünmesini sağlar.

KAŞLARINIZA ZEYTİNYAĞI SÜRÜN

Kaşlarınıza her gün zeytinyağı sürerek sen derece sağlıklı ve gür kaşlara sahip olabilirsiniz. Bir makyaj pamuğu yardımıyla zeytinyağını kaşlarınıza iyice sürüp beş dakika bekleyin ve ardından yıkayın. Beklediğiniz sonucu elde edene kadar bu yöntemi her gün uygulayın. Zeytinyağının yanı sıra B, D ve E vitamini içeren doğal yağları da kaş bakımınız için kullanabilirsiniz.

MAKYAJINIZI TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN

Yüzünüzde uzun süre kalan bir makyajın cildinizin, kaşlarınızın ve kirpiklerinizin en büyük düşmanı olduğunu unutmayın. Gece yatmadan önce Hindistan cevizi yağı ya da güvenli bir makyaj temizleyici ile yüzünüzü mutlaka temizleyin.

Kaşlarınızın gürleşmesine yardımcı olacak ve gür kalmasını sağlayacak bu yöntemlere ek olarak, ufak makyaj hileleri ile de kaşlarınızı kalın gösterebilirsiniz.

KAŞ KALEMİ KULLANIN

Kaş renginize uygun ince ve sivri uçlu bir kaş kalemi ile seyrek kısımlara kaş teline benzeyen dokunuşlar yaparak sonrasında fırça yardımı ile bu görünümü yumuşatabilirsiniz. Böylelikle kaşlarınız daha gür ve doğal görünür.

PUDRADAN YARDIM ALIN

Koyu ve açık olmak üzere iki renkten oluşan bir pudra kaşlarınız için kurtarıcı olabilir. Açılı bir fırça ile diplere açık ve uçlara doğru koyu renkler uyguladığınız taktirde kaşlarınız oldukça dolgun görünür. Ayrıca bu yöntemlere ek olarak kullanacağınız kaş jeli, kaşınızın şeklini ve görüntüsünü sabitleyerek uzun süre kullanmanıza imkan verir.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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