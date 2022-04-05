Kaşlarınızı daha kalkık gösterecek çözümler

Yüzümüzde ifadeyi ve duyguları en iyi gösteren bölümler arasında kaşlar yer alıyor. Kaşların kalkık görünmesi daha genç ve diri görünmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Düşük kaşlara estetik operasyonlar ve botokslar sayesinde müdahale edilebiliyor. Fakat bunları yapmak istemeyenler içinde çok kolay yapabilecekleri çözümler bulunuyor.

DOĞRU KAŞ ALIMI

Kaşlarınızın yanlış alınması tüm ifadeyi değiştirebiliyor. Fazla ince alınan kaşlar veya kalın bırakılan kaşlar düşük kaşlara neden oluyor. Kaşları alırken fazla inceltme yapılmadan yukarı doğru almak gerekiyor.

KAŞLARINIZIN ALTINA AYDINLATICI SÜRÜNÜZ

Kaşlarınızın altına süreceğiniz uygun tondaki aydınlatıcı ile gözleriniz çok daha aydınlık ve canlı gözükecektir. Aydınlatıcı kaşlarınızın daha kalkık gözükmesini sağlayacaktır.

SAÇLARINIZI ÇEKEREK DAHA KALKIK KAŞLAR MÜMKÜN

Göz hizanızın yanlarından çekeceğiniz birkaç tutam saçı arkadan görünmeyecek şekilde toplayabilirsiniz. Bu sayede kaşlarınız çok daha kalkık gözükecektir.

KAŞLARINIZI SABİTLEYEBİLİRSİNİZ

Kaşlarınızın daha uzun süre kalkık görünmesi için kaş sabunu, kaş jeli kullanabilirsiniz. Kaşlarınızı yukarı doğru tarayarak genç ve dinç görünüme kavuşabilirsiniz.



