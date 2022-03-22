Kaşlarınızı sabitleştirmek için en etkili yöntem

Kaş sabitlemek makyaj yaparken önemli adımlar arasında yer alıyor. İletişim kurarken ifademizi karşımıza daha iyi yansıtmamıza yarayan ve yüzümüzün daha estetik görünmesini sağlayan kaşları biçimsiz ve karışık şekillerinden çeşitli yöntemlerle sabitleyerek düzeltebilirsiniz. Özellikle son yıllarda oldukça moda olan doğal ve uzun kaşlar gün içerisinde düşebiliyorlar. Bunu önlemek adına kaş sabitleyicisi veya kaş sabunu tercih edebilirsiniz.

KAŞLARINIZDAKİ SERTLİĞE SON

Kaş sabunları kaşı sabitlerken kaş sabitleyicisi gibi sertlik oluşturmuyor. Bu sebeple kaşın dökülmesini en az seviyeye indiriyor. Kaş sabitlemek için kaş sabunu kullanmanız kaşlarınızın gün boyu sabit durmasını sağlayacaktır. Kaş sabununuzu daha uzun süre muhafaza etmek için sıcak ortamlardan uzak tutmanız gerekmektedir.

KAŞ SABUNU KULLANIMI

Kaşlarınızı sabitleştirmeden önce kaş sabununu uygulayacağınız fırçayı bir iki damla su ile ıslatmanız çok daha kolay uygulamanızı sağlayacaktır. Ürünü kaşlarınıza uygulamadan önce kaş sabunun yanında gelen fırçayla veya elinizde olan temiz kaş fırçasıyla az miktarda ürün alıp kaşlarınızı yukarıya doğru tarayabilirsiniz.



