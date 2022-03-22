KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kaşlarınızı sabitleştirmek için en etkili yöntem

Kaşlarınızı sabitleştirmek için en etkili yöntem

22.03.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaşlar uzayınca gün içerisinde şekil bozukluğuna uğrayarak estetik görünümü bozabiliyor. Yüzdeki duyguları en iyi şekilde gösteren kaşların şekil bozukluğu istenmeyen görünümlere sebep oluyor. Kaş sabunları ile kaşların sabitlenmesini sağlayarak şekil bozukluklarını önleyebilirsiniz.

Kaşlarınızı sabitleştirmek için en etkili yöntem

Kaş sabitlemek makyaj yaparken önemli adımlar arasında yer alıyor. İletişim kurarken ifademizi karşımıza daha iyi yansıtmamıza yarayan ve yüzümüzün daha estetik görünmesini sağlayan kaşları biçimsiz ve karışık şekillerinden çeşitli yöntemlerle sabitleyerek düzeltebilirsiniz. Özellikle son yıllarda oldukça moda olan doğal ve uzun kaşlar gün içerisinde düşebiliyorlar. Bunu önlemek adına kaş sabitleyicisi veya kaş sabunu tercih edebilirsiniz.

KAŞLARINIZDAKİ SERTLİĞE SON

k1

Kaş sabunları kaşı sabitlerken kaş sabitleyicisi gibi sertlik oluşturmuyor. Bu sebeple kaşın dökülmesini en az seviyeye indiriyor. Kaş sabitlemek için kaş sabunu kullanmanız kaşlarınızın gün boyu sabit durmasını sağlayacaktır. Kaş sabununuzu daha uzun süre muhafaza etmek için sıcak ortamlardan uzak tutmanız gerekmektedir.

KAŞ SABUNU KULLANIMI

k2

Kaşlarınızı sabitleştirmeden önce kaş sabununu uygulayacağınız fırçayı bir iki damla su ile ıslatmanız çok daha kolay uygulamanızı sağlayacaktır. Ürünü kaşlarınıza uygulamadan önce kaş sabunun yanında gelen fırçayla veya elinizde olan temiz kaş fırçasıyla az miktarda ürün alıp kaşlarınızı yukarıya doğru tarayabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunları önlemek göz altı morluklarınızı çözebilirBunları önlemek göz altı morluklarınızı çözebilir
Burçları bugün neler bekliyor?Burçları bugün neler bekliyor?
Bu yaz modasına erkenden dolabını hazırlamak isteyenler için çiçekli elbise önerileriBu yaz modasına erkenden dolabını hazırlamak isteyenler için çiçekli elbise önerileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Son hali inanılmaz

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Son hali inanılmaz

Sarışın kadınla yakalandı! Sözleri sunucuları kızdırdı

Sarışın kadınla yakalandı! Sözleri sunucuları kızdırdı

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Öncelik sırasında saçları her zaman bir numara olanlar için: Mor şampuan

Öncelik sırasında saçları her zaman bir numara olanlar için: Mor şampuan

Bunları önlemek göz altı morluklarınızı çözebilir

Bunları önlemek göz altı morluklarınızı çözebilir

Koltuk altı kararmalarını önleyecek yöntemler

Koltuk altı kararmalarını önleyecek yöntemler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.