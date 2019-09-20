Kaspersky, CODESYS'in geliştirdiği sistemdeki açıkların kapatılmasını sağladı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC) ve insan makine arayüzü (HMI) gibi endüstriyel cihazlar geliştirmek için kullanılan popüler bir sistemde çok sayıda açık keşfederken, söz konusu açık hazırlanan rapor ile kapatıldı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky araştırmacıları, PLC programlarını geliştirmek ve denetlemek için tasarlanan güçlü ve gelişmiş bir aracı inceledi. Sonuçta olarak da sistemin ana ağ protokolü ve çalışma zamanında bir düzineden fazla güvenlik sorunu tespit edildi.

Bu açıklar saldırganlara ağdaki varlıklarını gizleyerek, ağ komutları ve ölçüm verileri akışlarına müdahale etme, parola ve diğer kimlik doğrulama bilgilerini çalıp yeniden kullanma, çalışma zamanına zararlı kod yerleştirerek sistemdeki yetkilerini artırma ve yetkisiz daha birçok şey yapma olanağı tanıyordu.

Pratikte bu durum, saldırganın operasyon teknolojileri personelinin farkında olmadan belirli bir tesisteki PLC'lerin işlevini bozabileceği veya kontrolünü tamamen ele alabileceği anlamına geliyor. Bu da saldırganlara, çalışmaları aksatma veya fikri mülkiyetler, fabrika üretim kapasiteleri veya üretimdeki yeni ürünler gibi hassas verileri çalma fırsatı sunuyordu. Bunlara ek olarak tesisteki çalışmaların izlenmesi ve saldırıya uğrayan kurum için hassas olabilecek diğer bilgilerin toplanması da mümkün oluyordu.