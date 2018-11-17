"Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesiyle ilgili görüntüler var"

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntülerinin olduğunu söyledi.

Kassam Tugayları'nın, geçen hafta İsrail ile çatışmalarda şehit olan mensupları için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği anma programında konuşan Sinvar, Hamas'ın İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin halkına iyi bir yaşam sağlamak için kararlı olduğunu belirtti.

Ablukayı anlaşmayla, ara bulucularla ve Büyük Dönüş Yürüyüşü'yle kırmaya karar verdiklerini dile getiren Sinvar, "Bunlar dışında da başka şeyler gerektiğinde ona da hazırız." dedi.

"Roketlerimizin, çocuklarımızın sütü, ilacı ve gıdamız ile takas edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ne olursa olsun ablukanın sürmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Sinvar, İsrail'in Gazze'ye yönelik son dönemde olayları tırmandırmasına ilişkin de "Düşman 2014 yılından beri Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından sessizliğimizin boşuna olmadığını fark etti." sözlerine yer verdi.