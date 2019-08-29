HABER

Kaş'ta lüks tekne, kayalıklara oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarındaki koyda, Kıbrıs bayraklı lüks tekne 'Aldenis', kayalıklara oturdu.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarındaki koyda, Kıbrıs bayraklı lüks tekne 'Aldenis', kayalıklara oturdu. 4 kişilik mürettebattan 2'si, hafif yaralandı. Olay, dün gece, Kaş açıkları Başak Adası yakınlarındaki koyda meydana geldi. Kıbrıs'tan çıktığı öğrenilen, 25 metre uzunluğundaki 'Aldenis' adlı, Kıbrıs bayraklı lüks tekne, bilinmeyen nedenle kayalıklara oturdu. 3 kabinli, 6 kişilik teknenin ön bölümünde hasar meydana geldi. Hafif yaralanan 4 kişilik mürettebattan 2'si, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülüp, ayakta tedavi edildi. Teknenin, 2004 model ve 900 bin euro değerinde olduğu, Kıbrıs'tan Kaş veya Yunanistan'ın Meis Adası'na gittiği belirtildi. Teknede yolcu bulunmadığı öğrenildi.

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Siverek’te mahkumlar temiz bir çevre için temizlik yaptıSiverek’te mahkumlar temiz bir çevre için temizlik yaptı
Okullarındaki masa ve sıraları yeniledilerOkullarındaki masa ve sıraları yenilediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı!

45 yıldır kapalıydı! Maraş ilk kez görüntülendi

45 yıldır kapalıydı! Maraş ilk kez görüntülendi

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, haberi alınca teslim oldu

İstanbul'da ulaşımda hangi hatlar 24 saat hizmet verecek? (Metro ve İETT otobüs saatleri listesi)

İstanbul'da '24 saat ulaşım' dönemi!

FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan Tuğgeneral Semih Okyar ile ilgili yeni gelişme!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.