HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu Cide'de orman yangını! Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor

Kastamonu Cide'de orman yangını! Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 19:14 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesi sahilinde çıkarak yaklaşık 200 hektarlık alana yayılan ve rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangına, toplam 15 arazöz, 2 helikopter, 1 uçak, 5 su tankerinin müdahaleleri devam ediyor. Yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

Yangın, Kastamonu’nun Cide ilçesi Soğucak köyünde bulunan yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soğucak köyü sahiline yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ormanlık alana ulaşımın olmaması nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kısa sürede yangının çıktığı alana ulaşan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise ellerine aldıkları ağaç dalları ile yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için söndürme çalışmalarında ekiplere yardım etti.

YANGIN BÜYÜYOR

Kontrol altına alınamayan ve büyümeye devam eden yangını söndürebilmek için bölgeye 2 yangın helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam edilirken, destek amaçlı bir uçağın da bölgeye yönlendirildiği öğrenildi. Toplam 15 arazözün, 2 helikopter, 1 uçak ve 5 su tankerinin müdahale ettiği yangın, bölgedeki rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Ekipler ve vatandaşlar çıkan yangının daha fazla yere sıçramaması ve kontrol alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Kayseri'de 'koronavirüs testi' kuyruğuKayseri'de 'koronavirüs testi' kuyruğu
YKS ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman duyurulacak?YKS ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman duyurulacak?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

Sokak ortasında yarı çıplak kavga

Sokak ortasında yarı çıplak kavga

Korkutan açıklama: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Korkutan açıklama: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Altınla ilgili önemli tahmin! Yıl sonunda...

Altınla ilgili önemli tahmin! Yıl sonunda...

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Yeni doğan bebeklerinin altını değiştirdiklerinde şok oldular

Yeni doğan bebeklerinin altını değiştirdiklerinde şok oldular

Diğer Haberler
Kayseri'de 'koronavirüs testi' kuyruğu

Kayseri'de 'koronavirüs testi' kuyruğu

'Azap Yokuşu'nda tepki çeken görüntü: Bez ve ip yerine maske astılar

Azap Yokuşu'nda tepki çeken görüntü!

İzmir'de mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu

Bakanlık duyurdu: İzmir'de bulundu, 3 bin yıllık...

Şırnak'ta feci kaza: Kamyonun çarptığı 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı

Kahreden kaza! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ablası ağır yaralı

Ümraniye’de kırmızı ışık ihlali! Faciadan dönüldü

Ümraniye’de kırmızı ışık ihlali! Faciadan dönüldü

Vali 'Bugün olmaz misafirim var' diyen kadını evinde ziyaret etti

Vali'ye verdiği cevap olay olmuştu! Bugün buluştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.