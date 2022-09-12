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Kastamonu'da akılalmaz olay! İç çamaşırını ev sahibine teslim etmek istediler, pompalı tüfekle vuruldular

12.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Cide ilçesinde işlenen cinayet hayret içinde bıraktı. Cide'de bir binada en üst kattan bahçeye kadın iç çamaşırı düştü. Binada boya işleri yapan Abdurrahman B. (47) ve Hamit O. (33) iç çamaşırı ev sahibi Serhat O.'ya (35) teslim etmek istedi. Çıkan tartışma sonucu Serhat O. öfkelenerek işçilere pompalı tüfekle ateş açtı. Abdurrahman B. yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da akılalmaz olay! İç çamaşırını ev sahibine teslim etmek istediler, pompalı tüfekle vuruldular

Cide'deki 'iç çamaşırı' cinayetinden şok detaylar ortaya çıktı. Olay, dün sabah saatlerinde Cide Çamaltı köyünde meydana geldi.

3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman B. (47) ve Hamit O. (33), iddiaya göre, en üst kattan bahçeye düşen kadın iç çamaşırını ev sahibi Serhat O.'ya (35) teslim etmek istedi. Serhat O., işçilerin çamaşırı eve getirmesine sinirlenip tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat O., evden aldığı pompalı tüfekle işçilere ateş açtı. Olayda yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Abdurrahman B. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Hamit O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serhat O. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
iç çamaşırı
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