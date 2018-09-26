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Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 21:08 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı bozayı öldü. Ayının başına gelen bir kadın, "Allah kahretsin seni emi. Arabam mahvoldu" diyerek beddua etti. Çevrede toplananlar cep telefonlarıyla görüntü alırken, bir kişi ayıya tekme attı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-765 Karayolu Sarıyonca köyü mevkisinde meydana geldi. Mülayim Çoban yönetimindeki hafif ticari araç, aniden yola çıkan bozayıya çarptı.

ARAÇLARDAN İNİP ÖLEN AYINİN GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKTİLER

DHA'nın haberine göre kazada bozayı öldü, araçta hasar meydana geldi. Yoldan geçen diğer sürücüler, araçlarını durdurup inerek kanlar içindeki ayıyı cep telefonlarıyla görüntüledi.

ÖNCE BEDDUA SONRA TEKME

Ayının başında bir eli belinde, bir elinde sigarayla duran kadın ayıya doğru, "Allah kahretsin seni emi. Arabam mahvoldu" diye beddua etti. Bir kişi ise ayıya tekme attı. Ölen ayı daha sonra gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından alınarak, gömülmek üzere götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU trafik kazası ayı Devrekani

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
arabası cok önemliymiş hanımefendinin allah akıl wersin bu millete
gastamonular ..daş düşebülü ayı çıkabülü...
Tabelayı görmemiş. Ayı çıkabilir vs.
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