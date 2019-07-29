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Kastamonu'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 06:16 | Son Güncelleme

Kastamonu’da önünde seyreden odun yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kastamonu'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da 57. Alay Caddesi üzerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında Cüneyt Kurtaran (34) idaresindeki 45 YH 518 plakalı otomobil, önünde seyreden Ömer Tüten yönetimindeki 57 DV 393 plakalı odun yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Cüneyt Kurtaran ise araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücüyü kurtararak 112 Acil Servi ekiplerince teslim etti. Kazada ağır yaralanan Cüneyt Kurtaran, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurtaran’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrasında trafik ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kamyon sürücüsü Ömer Tüten ise, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU trafik kazası

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