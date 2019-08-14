Kastamonu'da feci olay! Gölette anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Kurban Bayramı tatili için Devrekani ilçesine gelen Kadıncıoğlu ailesi, Beyler Göletine gezmeye gitti. Bu sırada balık tutmak isteyen 20 yaşındaki Oğuzhan Kadıncıoğlu, gölette balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek düştü.

PEŞ PEŞE ATLADILAR

Oğlunun gölete düştüğü gören anne Behice Kadıncıoğlu (42), peşinden atladı. Eşinin ve oğlunun boğulduğu gören baba Nihat Kadıncıoğlu (46) da ailesinin arkasından gölete atladı. Beyler Göleti'ne düşen anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti.

Gölette boğulan aileyi, ilk olarak çevrede bulunanlar karaya çıkarttı. Ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede anne, baba ve oğullarının öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazelere, Devrekani Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Devrekani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Öte yandan, ailenin yakınları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.

(İHA)



