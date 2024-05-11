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İsrail'in işkence kampı: Sde Teiman! Korkunç itiraflar! 'Onlardan insanlıklarını söküp aldılar'

11.05.2024 17:50
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CNN, İsrail'in işkence merkezi olarak kullandığı Necef Çölü'ndeki Sde Teiman askeri tesisinde neler yaşandığını afişe etti. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" adlı askeri tesiste çalışan üç İsrailli ile konuştu. Konuşan İsrailli sağlık görevlisi, Filistinliler hakkında, "Onlardan insanlıklarını söküp aldılar." dedi.

İsrail'in işkence kampı: Sde Teiman! Korkunç itiraflar! 'Onlardan insanlıklarını söküp aldılar'

İsrailli çalışanların anlattığına göre, askeri tesis, Gazze'den alıkonularak getirilen Filistinlilerin tutulduğu kapalı alanlar ile yaralıların yataklara bağlı halde yattığı bir sahra hastanesi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tesiste çalışanların CNN ile paylaştığı görüntülerde alıkonulan Filistinlilerin dikenli tellerle çevrili alanlarda tutulduğu, kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturmak zorunda bırakıldığı ve gözlerinin bağlı olduğu görüldü.

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KELEPÇE YARALARINDAN DOLAYI UZUVLARINI KESMİŞLER

Çalışanlardan biri alıkonulan Filistinlilerin birbirleriyle konuşmalarının yasak olduğunu belirtirken, doktorların sürekli kelepçe takmaktan dolayı yaralananlardan bazılarının uzuvlarını kestiğini ve bazı tıbbi işlemlerin deneyimsiz veya o alanda uzman olmayan sağlık görevlileri tarafından uygulandığını ifade etti.

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Gardiyanlara "sorun çıkardığı" iddia edilen kişileri seçip cezalandırmaları talimatı verildiğini ifade eden bir çalışan, "Bize onların (Filistinlilerin) hareket etmesine ve konuşmasına izin verilmediği söylendi. Sürekli dik oturmaları gerekiyordu." dedi.

"İNSANLIKLARINI SÖKÜP ALDILAR"

"Sde Teiman"da sağlık görevlisi olarak görev yapan bir çalışan da tesisin sahra hastanesindeki durumu anlattı.

Yaralıların bez taktığını, yataklara bağlı halde yattığını ve pipetle beslendiğini belirten İsrailli sağlık görevlisi, "(Filistinlilerden) Onlardan insanlıklarını söküp aldılar." dedi.

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Bir başka çalışan ise kendisine, çoğu zaman anestezi kullanmadan Filistinliler üzerinde tıbbi işlemler uygulamasının emredildiğini söyleyerek, "Hastalara uzmanlığımın tamamen dışında olan küçük tıbbi işlemler yaptım." ifadesini kullandı.

"İNSANLARIN GÖRDÜĞÜ MUAMELEYE VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞLARA ŞAHİT OLDUM"

İsrail tarafından alıkonulan ve gözaltı merkezlerinden birine gönderilen Filistinlilerden biri olan Doktor Muhammed el-Ran, çölün kavurucu sıcağı ve gecelerin soğukluğunda hayatta kalmaya çalıştığını anlattı.

İsrail'in saldırıları sonucu kapanan Endonezya Hastanesi'nin cerrahi biriminde çalışan el-Ran, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde çalışmaya başlamasının üçüncü günü olan 18 Aralık 2023'te alıkonulduğunu belirtti.

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El-Ran, kıyafetlerinin çıkarıldığını, gözlerinin ve bileklerinin bağlandığını, ardından bir kamyonun arkasına atıldığını ve neredeyse çıplak olan Filistinlilerin tesise götürülmek üzere üst üste yığıldığını kaydetti.

Gözaltı merkezinde 44 gün tutulan el-Ran, "Göz bağımı çıkardıklarında insanların gördüğü muameleye, küçük düşürücü davranışlara, bizi nasıl insan değil de hayvan olarak gördüklerine şahit oldum." ifadesini kullandı.

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İŞKENCE YÜZÜNDEN 27 FİLİSTİNLİ ÖLMÜŞTÜ

İsrail'deki Haaretz gazetesi, mart ayında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana alıkoyduğu Filistinlilerden 27'sinin askeri tesislerde öldüğünü, birçoğunun ise dayak, kötü muamele ve tacize maruz kaldığını yazmıştı.

Gazetenin haberinde, İsrail güçlerinin alıkoyduğu Filistinlilerin "Sde Teiman" ve "Anatot" isimli askeri tesislerde veya İsrail sınırlarında gerçekleştirilen sorgulamalar sırasında öldüğü belirtilmişti.

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UNRWA: İSRAİL'İN GÖZALTI MERKEZLERİNDE TUTULAN FİLİSTİNLİLER KÖTÜ MUAMELELERE MARUZ KALIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) martta yayımlanan raporunda, İsrail'in gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilerin dayak ve cinsel saldırı gibi çok kötü muamelelere maruz kaldıkları bildirilmişti.

Raporda bildirilen kötü muamele yöntemleri arasında, dayak, tutuklulara ve ailelerine zarar verme tehditleri, köpek saldırıları, kişinin onuruna hakaret ve aşağılama, su, yemek, uyku ve tuvaletten mahrum bırakma, alıkonulanların üzerine idrar yapma gibi davranışların yer aldığı kaydedilmişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail işkence Gazze
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