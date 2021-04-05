Kastamonu'da HES kodu sorgusunda pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçtı

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, bir ki\u015fi bug\u00fcn \u00f6\u011fleden sonra bir kamu bankas\u0131n\u0131n Kastamonu \u015fubesine para \u00e7ekmek i\u00e7in geldi.\nKA\u00c7ARAK UZAKLA\u015eTI\nHES kodu sorgusu s\u0131ras\u0131nda pozitif oldu\u011fu anla\u015f\u0131lan bu ki\u015fi ka\u00e7arak uzakla\u015ft\u0131.\n\n Sinovac a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 99 kuvvetlendirdi\u011fi kan\u0131tland\u0131\n \nPolis ka\u00e7an ki\u015fiyi bulmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. (AA)