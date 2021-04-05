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  4. Kastamonu'da HES kodu sorgusunda pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçtı

Kastamonu'da HES kodu sorgusunda pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçtı

05.04.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da, para çekmek için geldiği bankadaki Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda Kovid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçtı.

Kastamonu'da HES kodu sorgusunda pozitif olduğu ortaya çıkan bir kişi kaçtı

Alınan bilgiye göre, bir kişi bugün öğleden sonra bir kamu bankasının Kastamonu şubesine para çekmek için geldi.

KAÇARAK UZAKLAŞTI

HES kodu sorgusu sırasında pozitif olduğu anlaşılan bu kişi kaçarak uzaklaştı.

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Polis kaçan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kastamonu HES kodu

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