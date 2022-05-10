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Kastamonu'da ilginç düğün! Damadın anne ve babası güreşti, gören telefona sarıldı

10.05.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgelere, illere hatta köylere göre değişkenlik gösteren düğün kültürüne bir örnek de Kastamonu'dan geldi. Tosya ilçesindeki bir köy düğününde yüzyıllardır devam eden geleneği yaşatan damadın anne ve babası, güreş tuttu. Renkli ve ilginç görüntülerin ortaya çıktığı anlar, kameraya kaydedildi.

Kastamonu'da ilginç düğün! Damadın anne ve babası güreşti, gören telefona sarıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köy düğünü, renkli görüntülere sahne oldu. Uzun yıllardır devam eden geleneğin yaşatıldığı düğünde damadın anne ve babası, güreş tuttu.

İlçeye bağlı Suluca köyünde gerçekleştirilen bir düğünde yüzyıllardır devam eden bir gelenek yaşatıldı. Kadının gücünü göstermek amacıyla damadın babası ile annesi güreş tuttu. Güreş sırasında damadın annesi, eşini yere serdi. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği o anlar ise saniye saniye cep telefonları ile görüntülendi.

Suluca ve Akbük köyü bölgesinde uzun yıllardır devam eden bir geleneği canlandırdıklarını söyleyen Akbük Köyü muhtarı Hayrettin Gül, "Köy sakinlerimizden Seyfettin Koçak kardeşimizin düğününde güzel bir geleneğimizi yaşattık. Kadının gücünü erkeğe gösterme anlayışını temsilen de olsa yaşattık. Günümüz düğünlerde pek göremediğimiz bu gelenek inşallah bundan sonraki düğünlerde tekrar yaşanacaktır" dedi. (İHA)

RJTRKY

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Kastamonu
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