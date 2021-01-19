HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu'da öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı

Kastamonu'da öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı

19.01.2021 21:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kastamonu'da öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde fabrikanın tesisatını yaparken, elektrik akımına kapılarak öldü diye morga kaldırılan işçi canlandı. Tekrar müdahale edilen işçi ikinci kez hayatını kaybetti ve yine morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Tosya Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikanın elektrik tesisatını yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılarak ağır yaralanan iki işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçilerden Ali Acar hayatını kaybetti. Ölen işçi Acar morga götürülürken, tekrar hayata döndü.

Bunun üzerine tekrar müdahale edilmek üzere acil servise kaldırılan Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir süre sonra ikinci kez hayatını kaybetti.

Diğer ağır yaralı Hasan K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Türkiye'den Yunanistan'a tepki: TrajikomikTürkiye'den Yunanistan'a tepki: Trajikomik
Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?

En Çok Okunan Haberler

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

İbo Show kavgası! Oktay Kaynarca kızdı

Bomba ayrılıktan sonra bomba transfer

Bomba ayrılıktan sonra bomba transfer

Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100

Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100

Hakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu

Hakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

650 yıllık İncil’i 3 milyon dolara jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar

3 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandılar! Tam 650 yıllık

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak koronavirüs tablosu

Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Trajikomik

Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Trajikomik

İngiltere'de salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölüm sayısı

İngiltere'de korkutan artış! Ölüm sayısı rekor kırdı

Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Selçuk Özdağ’a saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Selçuk Özdağ’a saldırı olayında flaş gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.