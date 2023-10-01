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Kastamonu'da şüpheli valiz patlatıldı!

01.10.2023 23:55 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da yol kenarında unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu. Şüpheli valiz, polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan valizden kıyafet ve ders kitapları çıktı.

Kastamonu'da şüpheli valiz patlatıldı!

Olay, Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent İş Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinde yol kenarında unutulan valizi gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu alandan vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.

ŞÜPHELİ VALİZ PATLATILDI!

Daha sonra olay yerine intikal eden bomba imha uzmanı tarafından şüpheli valiz fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemelerde patlatılan valizin içerisinde kitap ve kıyafetlerin bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından, yapılan incelemelerin ardından valizdeki eşyalar incelenmek üzere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Kastamonu valiz

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