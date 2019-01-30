Kastamonu Gökırmak’taki balık ölümleriyle ilgili rapor açıklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Gökırmak’ta geçtiğimiz aylarda meydana gelen balık ölümlerinin suda organik katı madde oranının yüksek oluşuna bağlı oksijen seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle yaşandığı açıklandı.

Taşköprü Gökırmak’taki balık ölümleriyle ilgili Tarım ve Orman Taşköprü İlçe Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından rapor açıklandı. İki müdürlük ekiplerince bölgede su ve balık numuneleri ile Şeker Fabrikası altyapı deşarj ve kanalizasyon hatlarından alınan numune sonuçlarına göre suda organik katı madde oranının yüksek oluşuna bağlı, oksijen seviyesinde düşüş yaşandığı ve solungaçların tıkanmasına bağlı balık ölümlerinin gerçekleştiği belirlendi. Raporda ayrıca Kastamonu Şeker Fabrikasına ait atık sudan alınan numune analiz sonucuna göre ilgili yönetmelik sınır değerlerini sağlamadığı belirlenerek çevre mevzuatı kapsamında gerekli işlemlerin ilgili kurumlarca yapılacağı açıklandı.

