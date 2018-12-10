Beyaz örtüyle kaplanan ormanlar ve vadiler, kara yolunu kullanan sürücüler ile doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Kastamonu!da yağan karın güzelliği havadan görüntülendi

Kar yağışı, Abana-Kastamonu kara yolu güzergahındaki 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı ile Bozkurt ilçesindeki Göynük Dağı'nın eteklerinde etkili oldu.

Drone ile görüntülenen doğada, kentin mevsimsel güzellikleri gözler önüne serildi.

Bozkurt Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun her mevsim doğasıyla farklı güzellikler sunduğunu belirtti

Kentte, bir günde farklı mevsimleri yaşamanın mümkün olduğuna işaret eden Yücel, "Memleketimizin doğal güzelliklerini tanımak ve tanıtmak maksadıyla doğa gezileri yapıyoruz.