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Kastamonu ormanlarında "beyaz örtü"nün görsel şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 14:54 | Son Güncelleme

Yüz ölçümünün yüzde 67'si ormanlarla kaplı Kastamonu'da, kar yağışının ardından beyaza bürünen doğa büyüledi. Büyük bölümü ormanlardan oluşan kentte, kar yağışının ardından beyaza bürünen doğa havadan görüntülendi.

Beyaz örtüyle kaplanan ormanlar ve vadiler, kara yolunu kullanan sürücüler ile doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Kastamonu!da yağan karın güzelliği havadan görüntülendi

Kar yağışı, Abana-Kastamonu kara yolu güzergahındaki 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı ile Bozkurt ilçesindeki Göynük Dağı'nın eteklerinde etkili oldu.
Drone ile görüntülenen doğada, kentin mevsimsel güzellikleri gözler önüne serildi.
Bozkurt Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun her mevsim doğasıyla farklı güzellikler sunduğunu belirtti
Kentte, bir günde farklı mevsimleri yaşamanın mümkün olduğuna işaret eden Yücel, "Memleketimizin doğal güzelliklerini tanımak ve tanıtmak maksadıyla doğa gezileri yapıyoruz.
Özellikle kış mevsiminin ayrı güzellikte yaşandığı bölgemizde farklı güzellikleri bir arada yaşıyoruz. İnşallah, herkese bu doğal güzellikleri görmek nasip olur." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU kar yağışı orman

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