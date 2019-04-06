Kastamonu Üniversitesi (KÜ) tarafından ışıklar kapatılarak Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) Dünya Saati hareketine destek verildi.

WWF'nin 2007'den bu yana tüm dünyada gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği, başta iklim değişikliği olmak üzere, dünyadaki çevre sorunlarına dikkati çekmeyi amaçlıyor. Işıkların bir saatliğine kapatıldığı etkinliğe Kastamonu'dan da destek geldi. Bu kapsamda, Kastamonu Üniversitesinin ışıkları bir saat süreyle kapatıldı.

KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, AA muhabirine, ışıkları kapatmanın sembolik öneminin olduğunu söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinliğin yapıldığını ifade eden Aydın, "Biz de üniversite olarak dünyamızın yaşanabilir halde olmasına mani olan bütün faktörleri ortadan kaldırmaya yönelik harekete destek vermek istedik. İnsanımızın çevre tahribatının, çevre felaketlerinin farkında olması ve bunun önüne geçmesi için tedbir alması maksadıyla başlatılmış bir harekettir." dedi.

Kastamonu Üniversitesi olarak ormancılık ve tabiat turizmi alanlarında ihtisas üniversitesi olduklarını hatırlatan Aydın, "Türkiye'de bu alandaki tek ihtisas üniversitesiyiz. Ormancılık, tabiatı koruma ve dolayısıyla tabiatın en güzel şekilde faydalanabilir olması tahribatın önlenmesine bağlıdır. Bizim ihtisas alanımızla ilgili önemli bir faaliyettir. Biz de severek katılıyoruz." diye konuştu.

