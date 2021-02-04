HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu’da 133 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kastamonu’da 133 şişe kaçak içki ele geçirildi

04.02.2021 18:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kastamonu’da 133 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 133 şişe kaçak işçi ele geçirdi.Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Kastamonu’da il merkezinde, İstanbul bağlantılı sahte alkol imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 133 şişe kaçak işçi ele geçirdi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Kastamonu’da il merkezinde, İstanbul bağlantılı sahte alkol imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramada 133 şişe kaçak sahte alkollü içki, 125 litre içki yapımında kullanılan alkol maddesi ve 4,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ekipler, 13 şüpheli şahsa adli işlem yaptı. Ayrıca gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin videolu mesaj yayınladıFahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin videolu mesaj yayınladı
46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 46?46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 46?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

4 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

4 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin videolu mesaj yayınladı

Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin videolu mesaj yayınladı

Muğla'da korkunç olay! Elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Korkunç olay! Elleri kelepçeli boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Belediye Başkanı böyle isyan etti! 'Ayıptır, günahtır'

Belediye Başkanı böyle isyan etti! 'Ayıptır, günahtır'

Acı haber! Bir asker şehit oldu

Acı haber! Bir asker şehit oldu

Yüzde 60 zammı davul zurna eşliğinde kutladılar

Yüzde 60 zammı davul zurna eşliğinde kutladılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.