Kastamonu'da cinayet: 1 ölü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yangın Kulesi mevkisinde, akraba oldukları öğrenilen Salih K. ve Ergin Bacak (28) arasında henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönen tartışma sonucu Salih K. av tüfeği ile Ergin Bacak'a birkaç el ateş etti.

Yaralı Ergin Bacak, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bacak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şüpheli Salih K. gözaltına alındı.

