Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, "Bugün en yakınımızda Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Yemen'de Arakan'da, Doğu Türkistan'da daha nice bildiğimiz ve bilmediğimiz memleketlerde çocuklar günahsız oldukları bilinerek katlediliyorlar." dedi.

Aydın, KÜ Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Çocuk İstismar ve İhmalinin Önlenmesi" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, çocukların dünyanın en güzel varlığı olduğunu söyledi.

Çocukların iyi korunup iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, "Bu, annelerin, babaların, eğitimcinin, komşunun, milletin mesuliyetindedir. Biz çocuklarımızı ne kadar kötülükten her türlü beladan korursak geleceğimizi de o kadar güzel tayin etmiş oluruz. En kıymetli varlığımızı korursak her şeyimizi korumuş oluruz. En kıymetli varlığımız da onlardır. Onları koruyup kollamak hepimizin işidir, vazifesidir." diye konuştu.

- "Sadece istismar değil, katliama uğrayan çocuklar var"

İhmal ve istismarın önlenmesi gerektiğini ifade eden Aydın, şöyle devam etti: