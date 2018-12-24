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Kastamonu'da "Çocuk İstismar ve İhmalinin Önlenmesi" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 16:46 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın: - "Bugün en yakınımızda Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Yemen'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da daha nice bildiğimiz ve bilmediğimiz memleketlerde çocuklar, günahsız oldukları bilinerek katlediliyorlar"

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, "Bugün en yakınımızda Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Yemen'de Arakan'da, Doğu Türkistan'da daha nice bildiğimiz ve bilmediğimiz memleketlerde çocuklar günahsız oldukları bilinerek katlediliyorlar." dedi.

Aydın, KÜ Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Çocuk İstismar ve İhmalinin Önlenmesi" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, çocukların dünyanın en güzel varlığı olduğunu söyledi.

Çocukların iyi korunup iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, "Bu, annelerin, babaların, eğitimcinin, komşunun, milletin mesuliyetindedir. Biz çocuklarımızı ne kadar kötülükten her türlü beladan korursak geleceğimizi de o kadar güzel tayin etmiş oluruz. En kıymetli varlığımızı korursak her şeyimizi korumuş oluruz. En kıymetli varlığımız da onlardır. Onları koruyup kollamak hepimizin işidir, vazifesidir." diye konuştu.

- "Sadece istismar değil, katliama uğrayan çocuklar var"

İhmal ve istismarın önlenmesi gerektiğini ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Çocuklar savunmasızdır. Her şeyiyle sizden yardım beklerler. Sizin şefkatinize sevginize ihtiyaçları vardır. Çok masumdurlar. Çocukları her türlü kötülükten uzak tutmak bizim işimizdir. Bir gün hepsi büyüyecek ve geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. İhmalin dışında istismarı önlemede de hepimiz vazifeliyiz. Hiçbir şekilde 'benim üzerime bir şey düşmez' demeyeceğiz. Biz kendi çocuklarımızı düşünürken dünyada da görüyoruz sadece istismar değil katliama uğrayan çocuklar var. Bugün en yakınımızda Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Yemen'de Arakan'da, Doğu Türkistan'da daha nice bildiğimiz ve bilmediğimiz memleketlerde çocuklar günahsız oldukları bilinerek katlediliyorlar. Annelerinin babalarının yaşadığı mezalime bizatihi ortak oluyorlar. Bunları önlemek de tabii ki bütün insanlığın vazifesidir."

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Psikolojik Danışman Kenan Turan ise çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için en rahat olduğu alanların rehberlik servisleri olduğuna işaret ederek, "Meslektaşlarımızın çocuklarla kurdukları güvene dayalı ilişki, çocukların yaşadıkları travmatik durumları paylaşarak yardım alma süreçlerini hızlandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Panelde, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emine Nihal Lindberg de sunum yaptı.

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