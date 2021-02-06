Kastamonu’da hayvan otlatan şahsa ayı saldırdı

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde hayvan otlatan şahsa boz ayı saldırdı. Ayının saldırısında kollarında pençe izleri oluşan şahıs, çoban köpekleri sayesinde ayının saldırısından kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Mirahor köyü İbrahim Çelebi Mahallesi’nde ikamet eden 45 yaşındaki Satı B., hayvan otlattığı sırada bir boz ayının saldırısına uğradı. Ellerinde ve kollarında pençe izleri oluşan Satı B., boz ayının saldırısından çoban köpekleri sayesinde kurtuldu. Satı B., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ellerinde ve kollarında pençe izleri oluşan konuşma engelli Satı B., hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

