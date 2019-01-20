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Kastamonu'da karbonmonoksit zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 23:54 | Son Güncelleme

Sobadan sızan gazdan zehirlendiği tahmin edilen yaşlı çift hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tahmin edilen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Kurtşeyh Mahallesi'nde, Niyazi Yazıcıoğlu (77) ile eşi Rabia Yazıcıoğlu'ndan (82) birkaç gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yapılan inceleme sonucu çiftin sobadan sızan gazdan zehirlendiğinin tahmin edildiği kaydedildi.

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Devrekani karbonmonoksit KASTAMONU soba zehirlenme

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