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  4. Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 15:35 | Son Güncelleme

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkili oldu.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde etkili olan sis nedeniyle ise görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Yılbaşı tatili için tesislere gelen kayakseverlerin zorlu anlar yaşadığı merkezde yetkililer, kaza yaşanmaması için sık sık uyarılarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ılgaz dağı KASTAMONU sis

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