HABER

Kastamonu’da toz esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 18:28 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen bir araçta 354 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen bir araçta 354 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takip sonrasında İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen 57 plakalı araç ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine söz konusu araç takibe alınarak Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte D-100 karayolu üzerinde durduruldu. Uyuşturucu Madde Arama Köpeği ile yapılan arama neticesinde aracın sağ havalandırma boşluğunda 354 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.S, U.K. ve İ.D. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
İzmir Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 4 yeni oyun sahneleyecekİzmir Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 4 yeni oyun sahneleyecek
Ölen sahibinin başından 1 hafta ayrılmadıÖlen sahibinin başından 1 hafta ayrılmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.