Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
Taşköprü Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bazı adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda S.Y, A.K, S.A, B.K. ve S.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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