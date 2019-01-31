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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:39 | Son Güncelleme

Taşköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Taşköprü Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bazı adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda S.Y, A.K, S.A, B.K. ve S.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Jandarma KASTAMONU operasyon Taşköprü uyuşturucu

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