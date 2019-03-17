Kastamonu'da yaşlı adamı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir kişiyi evinde tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçenin Yemişli köyünde 85 yaşındaki Tahir Kaya'nın tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, adı açıklanmayan zanlı jandarma ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilen zanlı, işlemlerinin ardından İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Yemişli köyündeki evinde yalnız yaşayan Tahir Kaya'nın komşuları, önceki gün, bir süredir haber alamadıkları komşularının evine gitmişti. Kaya'yı yatağında, tüfekle vurulmuş halde bulan komşuları, durumu jandarmaya bildirmişti.

Jandarma tarafından yapılan ilk incelemede, Kaya'nın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

