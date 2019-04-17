Kastamonu'daki cinayet ve yaralama davası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bir kahvehanede çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Hüseyin Özkan ile "suçluyu kayırma" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hüseyin Davut S. ile müşteki ve tarafların yakınları katıldı.

"Suçluyu kayırma" iddiasıyla yargılanan diğer sanıklar İsmail S, Remzi D. ve İzzet T. ise duruşmaya gelmedi.

Kimlik tespitinin ardından savunmaları alınan sanıklardan Hüseyin Özkan, ifadesinde, "Olay öncesi oğlum Abdurrahman, arkadaşı İsmail ile konuşarak Volkan Karakoyun ve yanındakilerden uzak durmasını söylemiş. İsmail de bu durumu Karakoyun ve arkadaşlarına anlatmış. Olayda hayatını kaybeden Mehmet Karaoğlu da bana 'Bu silahtaki mermiler, oğlunun beynine boşalmadan bu iş kapanmaz' dedi." diye konuştu.

Kendisinin olayı kapatmak istediğini anlatan Özkan, "O esnada diğer oğlum Bayram'ın yanımıza doğru geldiğini gördüm. Kalkıp oğlumu durdurmaya çalıştım. Oğluma bir şey yapacaklarını sandım. Sürekli ellerini beline atıyorlardı. Bize silah çekince ben de silahımı çekip ateşledim. O sırada oğlum elimi tuttu ve 'ateş etme' dedi. Ben yaralı olduklarını sanıyordum, öldüklerini sonradan öğrendim. Benim öldürme kastım olsaydı diğerlerini de öldürürdüm. Bizim bunlarla daha önceden de bir husumetimiz olmadı. Nerelerine ateş ettiğimi bilmiyorum. Çünkü Mehmet bize doğru ateş etmişti. Geç kalsaydım belki onlar bizi vuracaktı." dedi.