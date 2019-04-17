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Kastamonu'daki cinayet ve yaralama davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 19:54 | Son Güncelleme

Tosya ilçesinde 2 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanması olayına ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bir kahvehanede çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Hüseyin Özkan ile "suçluyu kayırma" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hüseyin Davut S. ile müşteki ve tarafların yakınları katıldı.

"Suçluyu kayırma" iddiasıyla yargılanan diğer sanıklar İsmail S, Remzi D. ve İzzet T. ise duruşmaya gelmedi.

Kimlik tespitinin ardından savunmaları alınan sanıklardan Hüseyin Özkan, ifadesinde, "Olay öncesi oğlum Abdurrahman, arkadaşı İsmail ile konuşarak Volkan Karakoyun ve yanındakilerden uzak durmasını söylemiş. İsmail de bu durumu Karakoyun ve arkadaşlarına anlatmış. Olayda hayatını kaybeden Mehmet Karaoğlu da bana 'Bu silahtaki mermiler, oğlunun beynine boşalmadan bu iş kapanmaz' dedi." diye konuştu.

Kendisinin olayı kapatmak istediğini anlatan Özkan, "O esnada diğer oğlum Bayram'ın yanımıza doğru geldiğini gördüm. Kalkıp oğlumu durdurmaya çalıştım. Oğluma bir şey yapacaklarını sandım. Sürekli ellerini beline atıyorlardı. Bize silah çekince ben de silahımı çekip ateşledim. O sırada oğlum elimi tuttu ve 'ateş etme' dedi. Ben yaralı olduklarını sanıyordum, öldüklerini sonradan öğrendim. Benim öldürme kastım olsaydı diğerlerini de öldürürdüm. Bizim bunlarla daha önceden de bir husumetimiz olmadı. Nerelerine ateş ettiğimi bilmiyorum. Çünkü Mehmet bize doğru ateş etmişti. Geç kalsaydım belki onlar bizi vuracaktı." dedi.

Tutuksuz sanık Hüseyin Davut S. de hakkındaki iddiaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Hüseyin Özkan'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

- Olay

Tosya ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kahvehanede 26 Ağustos 2018'de iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Hüseyin Özkan'ın (56) silahından çıktığı iddia edilen mermilerin isabet ettiği Mehmet Karaoğlu (28) ile Murat Pehlivan (27) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Volkan Karakoyun ise yaralanmıştı. Hüseyin Özkan olayın ardından güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

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cinayet KASTAMONU Tosya

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