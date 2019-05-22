Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Cihan A, Fatih K, Ahmet Ş, Tuncer K, Serkan O, Rıdvan Y, Zeynep A, Mutlu A, Osman Ç, Murat G, Özgür G, Birol Y, Ufuk A. ve Ayhan I. katıldı.

Cihan A, savunmasında, suçsuz olduğunu ve örgütle herhangi bir bağı bulunmadığını öne sürdü.

Ayhan I. ise kapatılan Bank Asyaya talimat doğrultusunda para yatırmadığını iddia ederek, örgüte maddi bir katkıda bulunmadığını söyledi.

Murat G. de örgütle bağlantısı bulunmadığını savunarak, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyalardaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmaları erteledi.

