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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 13:16 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan Bank Asya şube müdürü ile eşi, ilk kez hakim karşısına çıktı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, kapatılan Bank Asya Kastamonu Şube Müdürü Sinan Ö. ile yine aynı bankada çalışan eşi Melek Ö. katıldı.

Sinan Ö, duruşmadaki savunmasında, Bank Asya'da 2006 yılında işe başladığını belirtti.

Açılacak Bafra şubesine müdür olarak 2003 yılında görevlendirildiğini belirten Sinan Ö, "Bafra şubesi açılamayınca beni Kastamonu'ya yönlendirdiler. Kastamonu'da 2014 yılının Nisan ayında göreve başladım. Birikimlerimi de bu bankada yaptım. Şahsa özel muamele yapmadım." dedi.

Bankada çalıştığı sırada başka bankalara da iş başvurusunda bulunduğunu aktaran Sinan Ö, örgütle bağı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanının, FETÖ talimatıyla Bank Asya'da yüzlerce yeni hesap açılıp açılmadığını sorması üzerine Sinan Ö, "Benim böyle bir talimattan haberim yok. Bankacılık işlemleri dışında bir şey yapmadım. Beratimi talep ediyorum." diye konuştu.

Melek Ö. ise 2014 yılının Kasım ayında işten çıkarıldığını anlatarak, "İşten çıkarıldığım için tazminatım bankadaki hesaba yatırıldı. Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine kendi isteğimle abone olmadım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Mart 2019'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY KASTAMONU

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