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Kastamonu'daki kazada 3 komando hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 20:40 | Son Güncelleme

Kamyonla çarpışan otomobildeki 3 komando uzman erbaş öldü, 2 kişi yaralandı

Kastamonu'daki trafik kazasında 3 komando uzman erbaş hayatını kaybetti.

Hamdi Y. (41) idaresindeki 37 DH 677 plakalı kamyon, Duruçay köyü mevkisinde, aynı yönde giden uzman erbaş Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Tarlacı ile aynı otomobilde bulunan uzman erbaşlar İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Uzman erbaş Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon şoförü Hamdi Y. yaralandı.

Kaza sonrası İnebolu-Kastamonu kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uzman erbaşların Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünde görev yaptıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Kaza Komando

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