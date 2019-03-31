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Kastamonu'nun Araç ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Satılmış Sarıkaya kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 21:48 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Araç ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Satılmış Sarıkaya kazandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde belediye başkanlığına CHP'nin adayı Satılmış Sarıkaya seçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Satılmış Sarıkaya bin 858, AK Parti adayı Güngör Çetin bin 162, MHP adayı Fikri Yazan 244 oy aldı.

- Sarıkaya'nın öz geçmişi

Satılmış Sarıkaya 1959'da Kastamonu'nun Araç ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Araç'ta, liseyi Mersin Öğretmen Lisesinde okuyan Sarıkaya, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümünün ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Kamuda ve özel sektörde çalışan Sarıkaya, iki dönem Araçspor Kulüp Başkanı olarak görev yaptı.

1994-1999 yıllarında Sosyal Demokrat Halkçı Partiden Araç Belediye Meclis Üyesi olan Sarıkaya, evli ve iki çocuk babası.

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