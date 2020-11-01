Kasvet ve gerilim... Koç Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Mart - 20 Nisan) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Koç burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında koç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda koç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Koç Burcu Kasım aylık burç yorumu...

Koç Burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

Bu ay yaşam koşullarınızda, tercih ve hedeflerinizde, karakterinizde köklü değişim ve dönüşümler içinde olacaksınız. Maddi-manevi güç artmaya başlayacak, riskler almak için adımlar atacaksınız.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Daha derin düşünmeye başlayacağınız bu tarihten itibaren, zaman zaman şüpheci olabilir, zaman zaman komplo teorileri üretebilirsiniz. Sezgilerin, akıl ve gerçekçilikten çok daha fazla öne çıkacağı, hislerinizle pek çok şeyi anlayacağınız bir süreç olacak. Finansal konulara her zamankinden fazla odaklanabilir, önem verebilirsiniz. Teknolojik harcamalar ve satın alımlar yapabilirsiniz.