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Kasvet ve gerilim... Koç Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Mart - 20 Nisan) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? İşte Uzman Astrolog Merve Rençber'in yorumuyla koç burcu Kasım ayında; aşk, kariyer ve sağlık yorumları dolunaydan etkilenecek.

Kasvet ve gerilim... Koç Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Mart - 20 Nisan) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Koç burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında koç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda koç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Koç Burcu Kasım aylık burç yorumu...

Koç Burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

Bu ay yaşam koşullarınızda, tercih ve hedeflerinizde, karakterinizde köklü değişim ve dönüşümler içinde olacaksınız. Maddi-manevi güç artmaya başlayacak, riskler almak için adımlar atacaksınız.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Daha derin düşünmeye başlayacağınız bu tarihten itibaren, zaman zaman şüpheci olabilir, zaman zaman komplo teorileri üretebilirsiniz. Sezgilerin, akıl ve gerçekçilikten çok daha fazla öne çıkacağı, hislerinizle pek çok şeyi anlayacağınız bir süreç olacak. Finansal konulara her zamankinden fazla odaklanabilir, önem verebilirsiniz. Teknolojik harcamalar ve satın alımlar yapabilirsiniz.

14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Bu tarih öncesinde yaklaşık 2,5 ay boyunca enerjinizde ve motivasyonunuzda dağınıklıklar söz konusuydu. Bazı konularda hedef belirlemekte, bazı konularda harekete geçmekte zorlanmış olabilirsiniz. Engel ve gecikmeler, mecburiyetler önünüze gelmiş olabilir. Fakat ayın ikinci yarısında engelleri aşmaya, çabanızın ödülünü almaya başlayacaksınız. Özellikle emek sarf ettiğiniz iş, eğitim gibi alanlardan ödüller gelecektir.

15 Kasımda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ayın etkileriyle krediler, burslar, taksitli harcamalar gündeminizde olacak. Sevdikleriniz ve yakınlarınızla ortak finansal planlamalar içinde olabilir, yardım ve destek içinde bulunabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ise güven, iç içe geçme, çaba sarf etme önemli olacak. Cinsellikle ilgili krizlere dikkat, yanlış ilişkilerden kaçınmalı, takıntılardan ise uzaklaşmalısınız. Bu tarih civarında stresli bir konu ile meşgul olabilirsiniz.

21 Kasımda Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren kasvet ve gerilim enerjileri tamamen bitmeye başlıyor. Hayatın tadını çıkarma, maceralara atılma, özgürleşme ve şansın artışı söz konusu olacaktır. Dilek ve istekleriniz ilahi desteklerle daha hızlı gerçekleşebilir. Yaşama bakışınızdaki hatalı alanlar düzelebilir, kişisel gelişimde çok fazla yol katedebilirsiniz.

Astrolog Merve Rençber

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