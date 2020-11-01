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Kasvet ve gerilim... Kova Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Ocak - 19 Şubat) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

fadoncu fadoncu
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı Kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan Kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2020 Kasım ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Kova Burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu...

Kasvet ve gerilim... Kova Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Ocak - 19 Şubat) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında kova burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda kova burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Kova Burcu Kasım aylık burç yorumu...

Kova burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay Akrep burcundaki gezegenlerin etkisini en yoğun hisseden burçlardan biri olacaksınız. Dik kafalılık ve öfke kontrol problemlerine -özellikle- istemelisiniz.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yakın ilişkilerdeki maddi-manevi paylaşımlar daha önemli olacak. Eşitlik ve dengenin gerektiği bu süreçte, kime sınır çekip, kimi alttan alacağınızla ilgilenebilirsiniz. Yatırımlar özellikle kazandırabilir. Daha önce yaptığınız yaptırımların da ödemesinin alınmasını istiyor.

14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül başından bu yana devam eden kafa karışıklıklarınız ve günlük dağınıklıklarınız 14 Eylülden sonra son buluyor. Yakın çevreniz, akrabalar, komşular direkt günek senin çalışıyor

15 Kasımda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ayın etkileriyle agresyon ve gerilim tırmanabilir. Soğukkanlı olmayı çalışmalı, öfke kontrol sorunlarına mahal vermemelisiniz. Israrcı fikirler, zorba kişiler, haklılık savaşı

21 Kasımda Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren daha sosyal bir zaman diliminde olacak, spontane hareket edeceksiniz.

Astrolog Merve Rençber

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