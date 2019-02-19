Katalan liderlerden AP'ye tepki

BRÜKSEL (AA) - Katalan liderler, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani'nin parlamentoda yapmayı planladıkları konferansı iptal etmesine tepki gösterdi.

Eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra ile birlikte Brüksel'de basına açıklamlarda bulundu.

Parlamentoda yapmayı planladığı konferansın iptal edilmesini eleştiren Puigdemont, "AP, Katalonya'da milyonlarca insanın onuruna yönelik saldırının ardından siyasi çözüm bulabilmeliydi." dedi.

Puigdemont, Tajani'nin AP'nin değerlerini inkar ettiği ve saygınlığını tamamen yitirdiği yorumunu yaptı.

Katalonya'nın "her zaman Avrupalı" olduğunu savunan Puigdemont, "Bunu ortaklarımıza tam olarak gösterebilmek için bağımsızlığımızı istiyoruz. Avrupa'da sınır istemiyoruz, onlardan kurtulmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Katalonlar, AB'nin sessizliğine anlam veremiyor"

Puigdemont, Katalan halkının büyük çoğunluğunun "AB Komisyonu'nun sessizliğine anlam veremediğini" belirterek, "Katalonya referandumu sürecindeki polis şiddeti yargıya taşınmalıdır. Bu bir isyan değildi. Katalanlar şiddeti provoke etmedi." ifadelerini kullandı.