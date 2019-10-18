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Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'da sokaklarda!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2019 22:25 | Son Güncelleme

İspanya'nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı.

Katalonya Özerk Bölgesi'nin farklı şehirlerinde hafta başından bu yana "Özgürlük Yürüyüşleri" adı altında gösteriler düzenleyen gruplar, bölgenin başkenti Barcelona'da bir araya geldi.

Bölge genelinde ilan edilen genel grev nedeniyle çalışanlar iş bırakırken, işletmeler ve dükkanlar kapatıldı.

Katalonya bayrakları taşıyan göstericiler bağımsızlık yanlısı slogan attı, mahkum edilen siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Gösterilerin gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

LA SAGRADA FAMİLİA KİLİSE'NİN GİRİŞİ KAPANDI

Gösteriler nedeniyle kentin önemli turizm merkezlerinden, mimar Antoni Gaudi tarafından tasarlanan La Sagrada Familia Bazilikası'nın girişi kapatıldı, Barcelona Uluslararası Havalimanı'nda 57 uçak seferi iptal edildi.

Katalonya'da protesto gösterileri tırmanıyorKatalonya'da protesto gösterileri tırmanıyor

"EL CLASİCO" ERTELENDİ

Öte yandan, İspanya Futbol Federasyonu, bölgedeki olaylar nedeniyle 26 Ekim'de Nau Camp Stadı'nda oynanması planlanan Barcelona-Real Madrid maçının ertelendiğini duyurdu.

Futbol severler tarafından "El Clasico' (Klasik) olarak adlandırılan iki takımın mücadelesinin ne zaman yapılacağı 21 Ekim'de takım yetkilileri arasında yapılacak görüşmeler sonunda belirlenecek.

ŞİDDETİ TAHRİK EDEN MESAJ GRUBUNA YASAK

Öte yandan, ulusal bölge mahkemesi, protestolarda şiddeti teşvik ettiğinden şüphelenilen bir grupla ilişkili web sitesi ve sosyal medya uygulamalarının engellenmesi talimatını verdi.

Telegram mesaj uygulaması aracılığıyla haberleşen "Tsunami Demokratik" adlı grubun şifreli mesajlar aracılığıyla araç yakma gibi eylemleri koordine ettiği iddia edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgedeki barışçıl protestolara müdahale edilmeyeceğini ancak şiddet yoluyla kamu düzenini bozmaya çalışanların yargılanacağını belirtti.

Sanchez, AB Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de yaptığı açıklamada "Kanun dışı eylemlerde bulunanlar, bunun bedelini er geç ödemek zorunda kalacaklar." dedi.

ESKİ KATALONYA ÖZERK HÜKÜMETİ BAŞKANI İFADE VERDİ

Bu arada, İspanya tarafından hakkında tutuklama emri bulunan eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Yüksek Mahkeme'nin Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararının ardından Madrid yönetiminin yakalama talebi üzerine bugün kaçak bulunduğu Belçika'da mahkemeye ifade verdi.

Mahkeme, Puigdemont'u kefaletsiz serbest bırakırken, 29 Ekim'deki iade duruşmasına kadar ülkeden çıkmaması talimatı verdi.

KATALONYA'DAKİ SÜREÇ

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekle suçlanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.

Yüksek Mahkeme, 14 Ekim'de 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verdi. Eski Katalonya Devlet Başkanı Yardımcısı Oriol Junqueras 13 yıl, eski Katalonya Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, eski Dışişleri Bakanı Raul Romeva, eski Çalışma Bakanı Dolors Bassa 12'şer yıl, eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell 11,5 yıl ve eski İçişleri Bakanı Joaquim Forn ile eski Toprak Bakanı Josep Rull 10,5'ar yıl hapis cezası almıştı.

Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütü liderleri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart ise "halkı isyana teşvik" suçundan 9'ar yıla mahkum edilirken, "itaatsizlikten" ceza alan diğer 3 sanığa hapis cezası verilmemişti.

Kararın ardından hafta boyunca başta Barcelona olmak üzere Katalonya bölgesindeki kentlerde kitlesel protestolar düzenleniyor. Barcelona'da son 3 gündür göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı. (AA)

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