Ayrıca "Yara alabilecek sosyal, siyasi ve sivil hakların savunulmasında kurumları araç olarak kullanmak ve sivil itaatsizlik meşrudur." ifadesinin yer aldığı bir karar da Katalan Parlamentosunda kabul edildi.

Parlamento ayrıca, İspanya hükümetinin Katalonya'daki temsilcisi Teresa Cunillera'nın da istifasını talep etti.

Katalan Parlamentosunda ayrılıkçı girişimlere öncülük eden Katalonya için Birlik (JxCat), Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Halk Birliği Adaylığı (CUP) partilerinden milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen kararlardan birinde Katalonya'daki İspanyol jandarması birimlerinin çekilmesi istendi.

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu, aralarında İspanyol jandarmasının Katalonya'dan çekilmesini de içeren bağımsızlık yanlısı bazı kararlar aldı.

Parlamentonun geçmişte aldığı bağımsızlık yanlısı kararlarının "esas kabul edilmesi" vurgulanan karar metninde, "İspanya Devleti kurumlarının ve özellikle Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Mahkemenin antidemokratik önerilerinin reddedildiği" belirtildi.

Bağımsızlık referandumu yerine bu zamana kadar olduğu gibi "kendi geleceğine karar verme hakkı" ifadesini kullanarak bu talebini yineleyen Katalan Parlamentosu, yargılanan 9'u tutuklu 12 Katalan siyasetçinin hüküm giymeleri halinde "af yoluyla bu kişilerin özgürlüklerine kavuşmasının yolunun aranacağını" kabul eden diğer bir karara da onay verdi.

- CDR üyesi 7 kişi terörizm suçuyla tutuklandı

Diğer yandan Katalonya'da sivil bağımsızlık girişimlerinde şiddet içerikli eylemler yapan Cumhuriyeti Savunma Komitesi'ne (CDR) bağlı olan ve gözaltına alınan 9 kişiden Ulusal Mahkeme'ye çıkarılan 7'sinin terörizm suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilmelerine Katalan Parlamentosundan sert tepki geldi.

"Sivil itaatsizliği meşru gören" karara destek veren Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, tutuklanan 7 kişinin serbest bırakılmasını istedi.