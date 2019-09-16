HABER

Katar, Aramco saldırısını kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2019 17:32 | Son Güncelleme

Katar, Suudi Arabistan’da devlet petrol şirketi Aramco’ya ait iki büyük tesise İHA ile yapılan saldırıyı kınadı.Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Sivil yerleşimlerine ve Suudi Arabistan’daki Aramco’ya ait iki büyük tesise yapılan saldırıları kınıyoruz” ifadesini kullandı.Al-Sani, bu savaşın ve devam eden çatışmanın durması gerektiğini vurgulayarak, “Orta Doğu’daki güvenliği sağlamak için ortak hareket etmemiz şart” dedi.Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Suudi Aramco’ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Katar, Suudi Arabistan’da devlet petrol şirketi Aramco’ya ait iki büyük tesise İHA ile yapılan saldırıyı kınadı.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Sivil yerleşimlerine ve Suudi Arabistan’daki Aramco’ya ait iki büyük tesise yapılan saldırıları kınıyoruz” ifadesini kullandı.
Al-Sani, bu savaşın ve devam eden çatışmanın durması gerektiğini vurgulayarak, “Orta Doğu’daki güvenliği sağlamak için ortak hareket etmemiz şart” dedi.
Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Suudi Aramco’ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Husiler ise saldırıları üstelendiklerini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu.
Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan Yemen hükümetine bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüralıyev Giresun’daKırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüralıyev Giresun’da
'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı! 'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Son dakika: Partiden ihraç edilmişti! CHP'den Aylin Nazlıaka kararı

Partiden ihraç edilmişti! CHP'den Aylin Nazlıaka kararı

Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Leyla Güven hakkında soruşturma!

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e: Bir anahtar var bir de maymuncuk

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e: Bir anahtar var bir de maymuncuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.