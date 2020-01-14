Katar Dışişleri Bakanı El-Sani, yarın Irak’ı ziyaret edecek

Katar Dışişleri Bakanı El-Sani’nin İranlı General Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesinin ardından bölgede tırmanan ABD-İran gerilimini düşürmek için yarın Bağdat’ı ziyaret edeceği açıklandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El-Sani’nin yarın Irak’ın başkenti Bağdat’a ziyarette bulunacağı ifade edildi. Açıklamada, El-Sani’nin Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile basın toplantısı gerçekleştireceği de belirtildi.

Katar’dan diplomasi trafiği

Katar Dışişleri Bakanı El-Sani’nin Bağdat temaslarının ardından Kürt yetkililerle görüşmek üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD’nin 3 Ocak’ta İranlı General Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta düzenlenen operasyonla öldürmesinin ardından bölgede artan gerilimi düşürmeye çalışan Katar, yoğun diplomasi trafiği başlattı.

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el- Sani de geçtiğimiz günlerde Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmişti.

