HABER
  4. Katar Dışişleri Bakanı El-Sani, yarın Irak’ı ziyaret edecek

Katar Dışişleri Bakanı El-Sani, yarın Irak’ı ziyaret edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 20:06 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı El-Sani’nin İranlı General Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesinin ardından bölgede tırmanan ABD-İran gerilimini düşürmek için yarın Bağdat’ı ziyaret edeceği açıklandı.Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El-Sani’nin yarın Irak’ın başkenti Bağdat’a ziyarette bulunacağı ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanı El-Sani, yarın Irak’ı ziyaret edecek

Katar Dışişleri Bakanı El-Sani’nin İranlı General Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesinin ardından bölgede tırmanan ABD-İran gerilimini düşürmek için yarın Bağdat’ı ziyaret edeceği açıklandı.
Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El-Sani’nin yarın Irak’ın başkenti Bağdat’a ziyarette bulunacağı ifade edildi. Açıklamada, El-Sani’nin Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile basın toplantısı gerçekleştireceği de belirtildi.

Katar’dan diplomasi trafiği
Katar Dışişleri Bakanı El-Sani’nin Bağdat temaslarının ardından Kürt yetkililerle görüşmek üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) ziyaret etmesi bekleniyor.
ABD’nin 3 Ocak’ta İranlı General Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta düzenlenen operasyonla öldürmesinin ardından bölgede artan gerilimi düşürmeye çalışan Katar, yoğun diplomasi trafiği başlattı.
Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el- Sani de geçtiğimiz günlerde Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Samsun meclisinden önemli kararlarSamsun meclisinden önemli kararlar
AB, İran’a yönelik yeni hamle hazırlığındaAB, İran’a yönelik yeni hamle hazırlığında

En Çok Okunan Haberler

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
TBMM Başkanlığı'ndan 'Meclis Kütüphanesi' açıklaması

TBMM Başkanlığı'ndan 'Meclis Kütüphanesi' açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Erdoğan kürsüyü Gülay'a bırakmıştı! Aralarında geçen diyaloğu anlattı

Aralarında geçen diyaloğu anlattı

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

CHP Kurultayı ne zaman? CHP'nin 37. Olağan Kurultay tarihi için kritik gün cuma

CHP Kurultayı ne zaman? Kritik gün cuma

Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyunuyla ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.