HABER
  4. Katar ile Kuveyt 15 yıl süreli LNG ihracatı anlaşması imzaladı

Katar ile Kuveyt 15 yıl süreli LNG ihracatı anlaşması imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Katar ile Kuveyt 15 yıl süreli LNG ihracatı anlaşması imzaladı

DOHA (AA) - Katar'ın milli petrol şirketi Qatar Petroleum, Kuveyt Petrol Kurumu ile 2022'den itibaren 15 yıl süreyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki için anlaşma imzaladı.

Qatar Petroleum ile Kuveyt Petrol Kurumunun ortak yazılı açıklamasına göre, anlaşma Qatar Petroleum'un 2022 itibarıyla Kuveyt'in "Ez-Zur" limanındaki LNG kompleksine, yıllık 3 milyon ton LNG tedarik etmesini öngörüyor.

Dünyanın en büyük gaz üreticilerinden Katar, geçen ay, yıllık LNG üretiminin yaklaşık yüzde 64 artırılarak 77 milyon tondan 126 milyon tona çıkarılacağını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haberŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haber
Sözde dergah kurup dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadına 121 yıl hapis cezası istemiSözde dergah kurup dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadına 121 yıl hapis cezası istemi
Balıkları ölmemeleri için çeşme oluklarında besliyorlarBalıkları ölmemeleri için çeşme oluklarında besliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katar Kuveyt

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul ve Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul ve Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu

Böyle görüntülendiler! Hepsi yakalandı

TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM otoyolunda zincirleme kaza

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

Dikili’de Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.