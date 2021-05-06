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Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı, zimmetine para geçirmek ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor

06.05.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi; zimmetine para geçirme, görevi kötüye kullanma ve kamu sektörüyle bağlantılı suçlardan sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Katar Haber Ajansı, bakanla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı, zimmetine para geçirmek ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi; zimmetine para geçirme, görevi kötüye kullanma ve kamu sektörüyle bağlantılı suçlardan sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Katar Haber Ajansı, bakanla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

2013'ten bu yana görevde olan el-İmadi, 300 milyar dolar tutarındaki varlık fonunu yöneten Katar Yatırım Kurumu'nun yönetim kurulu üyesiydi.

El-İmadi ayrıca, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine en fazla borç veren kurum olan Katar Ulusal Bankası'nın İcra Kurulu Başkanıydı.

Katarlı bakan, petrol fiyatlarının düştüğü 2014-2015 döneminde küçük ülkenin ve diğer Körfez ülkelerinin ekonomilerini çeşitlendirme planlarını hızlandırdığı dönemde, ülkesinin ekonomi politikalarına yön vermişti.

'En iyi bakan' seçilmişti

Ali Şerif el-İmadi, uluslararası finans dergisi The Banker tarafından "bölgedeki en iyi bakan" seçilmişti.

Dünyanın önde gelen sıvı doğalgaz üreticilerinden Katar'ın ekonomisi, pandemi ve koronavirüs krizi nedeniyle geçen yıl yüzde 3,7 daralmıştı.

Katar ekonomisinin bu yıl ise aşılama, koronavirüs önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılması ve artan petrol fiyatları sayesinde yüzde 2,2 büyümesi bekleniyor.

Gelecek yıl Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, son birkaç yılda turnuvanın altyapasına büyük yatırımlar yapmış, Maliye Bakanlığı bu nedenle gelecek yıl büyük yatırımlara bütçeden daha az pay ayrılacağını açıklamıştı.

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