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Katar ve Kuveyt'ten vatandaşlarına Irak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 13:19 | Son Güncelleme

Katar ve Kuveyt'ten vatandaşlarına Irak uyarısı

KUVEYT (AA) - Katar ve Kuveyt, güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarını Irak'a gitmemeleri konusunda uyardı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı, 4 gündür devam eden hükümet karşıtı gösteriler ve güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri ve bu ülkede bulunanlara da geri dönmeleri çağrısı yaptı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Irak'taki Katarlılara gösteri alanlarından uzak durmaları ve yetkili makamların talimatlarını izlemeleri tavsiye edildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklamayla vatandaşlarına Irak'la ilgili seyahat uyarısında bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor. Güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra zaman zaman gerçek ve plastik mermiyle müdahale ediyor.

Irak'taki gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 42 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Katar körfez ülkeleri Kuveyt

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